Cios dla Ostapenko tuż przed startem Roland Garros. Rewelacja sezonu WTA świętuje awans

W ostatnich dwóch turniejach rangi WTA 1000 przyszły lepsze wyniki. W Madrycie odpadła na etapie czwartej rundy, a w Rzymie znalazła się w gronie ośmiu najlepszych zawodniczek zmagań. Mimo to nie utrzyma swojej lokaty w pierwszej "10" kobiecego zestawienia. W notowaniu, które zostanie przypisane na 27 maja, Łotyszka spadnie na 11. pozycję. Wszystko za sprawą rewelacyjnej Danielle Collins, która błyszczy obecnie w Strasburgu. Amerykanka, dzięki dotarciu do finału francuskiej imprezy rangi WTA 500, zapewniła sobie powrót do TOP 10 po blisko dwóch latach przerwy.

