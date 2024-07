Cios dla Coco Gauff, zaraz po porażce na Wimbledonie. Bolesny komunikat ws. Amerykanki

Tuż po zakończeniu tegorocznego Roland Garros, Coco Gauff po raz pierwszy w karierze awansowała na drugie miejsce w rankingu WTA . Swój skok w kobiecym zestawieniu zawdzięcza oczywiście m.in. półfinałowi w Paryżu, ale sporą część jej aktualnego dorobku punktowego uzyskała podczas amerykańskiego swingu w ubiegłym sezonie. Wówczas wygrała turnieje WTA 500 w Waszyngtonie, WTA 1000 w Cincinnati i wielkoszlemowy US Open.

Już wkrótce 20-latka stanie przed zadaniem obrony tych punktów. Podczas Wimbledonu miała doskonałą okazję, by nieco zyskać w rankingu - zwłaszcza, że przed rokiem odpadła w Londynie już po pierwszej rundzie. Teraz dotarła o trzy fazy dalej i na tym jej przygoda z singlowymi zmaganiami dobiegła końca. Po trzech stosunkowo łatwych zwycięstwach z niżej notowanymi zawodniczkami, przyszedł czas na pierwsze w tym turnieju starcie z zawodniczką TOP 20 rankingu WTA. Test został niezaliczony - Amerykanka przegrała ze swoją rodaczką Emmą Navarro i to w dwóch setach.

Ogromne problemy Gauff w meczach z tenisistkami z czołówki WTA. Wymowne statystyki

Jak się okazuje - pojedynki z tenisistkami czołowej "20" stanowią spore trudności dla Coco Gauff. Zaraz po porażce Amerykanki tenisowi statystycy zaczęli wertować tegoroczne dokonania mistrzyni US Open 2023 i okazuje się, że wypada bardzo blado w tym aspekcie. Na 11 starć z zawodniczkami będącymi w TOP 20 w dniu rozgrywania spotkania, tylko 4 zakończyły się zwycięstwem aktualnej wiceliderki rankingu WTA. W tym sezonie Gauff pokonała dwukrotnie Jabeur oraz po razie Zheng i Aleksandrową. Przegrała za to dwa razy ze Świątek oraz raz z Sabalenką, Sakkari, Keys, Pegulą i teraz do tego grona dołączyła Navarro.