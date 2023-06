Ciężkie słowa o tenisistach z Rosji i Białorusi. "To nie są ludzie"

"Nie popieram wojny, co znaczy, że nie popieram teraz Łukaszenki. Nie chcę, aby mieszano sport z polityką. Jestem 25-letnią tenisistką. Jeśli chciałabym się zajmować polityką, to nie byłoby mnie tutaj. Chcę po prostu wykonywać swoją pracę" - wyznała.

Nie zamierzał się hamować. Padły mocne słowa o Rosjanach i Białorusinach

"Jeśli Ukraińcy znikną z czołówki, to WTA będzie klaskać, bo pozbędzie się największego kłopotu. ATP i WTA mają z tym problem, że gramy, udzielamy wywiadów, o coś nas pytają, a my im odpowiadamy. Podobno Rosjanie i Białorusini czują się niekomfortowo, bo jest napięta atmosfera, dużo złości i nienawiści " - dodał mężczyzna.

Dobitnie podsumował także samych zawodników, którzy unikają tematu wojny jak ognia. "To nie są ludzie. To biomasa, która nie ma w sobie za grosz człowieczeństwa. Nie mają empatii. To pozbawione zasad i emocji kawałki mięsa. Wszystko im pasuje. Niech gdzieś zabijają i strzelają. Byle tylko ich to nie w żaden sposób nie dotknęło i żeby ich nie zablokowali. Dla nich liczy się tylko gra w tenisa i duże pieniądze" - podkreślił Własow.