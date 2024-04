Ciężki czas dla rywalki Igi Świątek. Cios za ciosem. ''Miałam złamane serce''

Ons Jabuer do turnieju w Stuttgarcie przygotowywała się w towarzystwie znanych tenisistek - Aryny Sabalenki i Pauli Badosy . Rywalki Igi Świątek pozowały razem do zdjęć przed rozpoczęciem rozgrywek. I co ciekawe, w grze pozostała już tylko jednak sportsmenka z fotografii. Białorusinka awansowała do następnej rundy po kreczu Hiszpanki, u której znowu odezwały się problemy zdrowotne .

Rywalka Igi Świątek nie owijała w bawełnę. Nie chciała już tego dłużej kryć

"Ale mam z sobą świetny zespół, który ciągle na mnie naciska. To w porządku. Pomyślałam sobie: 'OK, albo będziesz tchórzem, wracaj do domu i nie stawiaj czoła rzeczywistości, która się teraz dzieje'. Albo po prostu: 'OK, idź tam, spróbuj wszystkiego. Przegrywasz, wygrywasz' A ja oczywiście znowu przegrałam. Znowu pojawiły się same negatywne myśli, mimo że był to naprawdę dobry mecz z Collins" - mówiła Jabuer odnosząc się do wydarzeń w Charleston.