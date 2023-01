Ciężka przeprawa mistrza rakiety. Komplementował rywala

Potem jednak Serb zrobił to, co zawsze, czyli nie poddał się, odrobił straty w dziewiątym gemie, i zwyciężył w tie-breaku 7-3 .

"To był świetny występ ze strony mojego rywala i chciałbym mu pogratulować" - przyznał Serb po meczu.

" Zagrał jak zawodnik z czołowej '10' (w rankingu ATP jest 64., przyp. red.). Mocno serwował, dobrze trafiał, a na takim szybkim korcie jak ten trudno o przełamanie, więc dwa tie-breaki to realistyczny wynik. Cieszę się, że sprostałem wyzwaniu" - dodał.

Tenis. Novak Djoković wrócił do Australii po rocznej przerwie

35-letni Djoković, który w ćwierćfinale zagra z Shapovalovem, wrócił do Australii pierwszy raz po zeszłorocznym zamieszaniu, kiedy został deportowany z Melbourne w związku z niewyjaśnionym statusem odnośnie COVID-19 .

W tym roku tenisista będzie już mógł wystąpić w Australian Open, który jest chyba jego ulubionym z wielkoszlemowych, ponieważ triumfował w nim aż dziewięć razy, ale ponownie nie zagra w Indian Wells i Miami. Władze Stanów Zjednoczonych przedłużyły bowiem przepisy, że tylko osoby zaszczepione mogą wjechać na ich teren, jeśli nie są obywatelami USA. Mają one obowiązywać co najmniej do 10 kwietnia.