Ciemna strona tenisa. 181 zawodników ustawiało mecze

40 tysięcy łapówek dla jednego tenisisty

Francuski tenisista odpuścił około 30 meczów

W 2015 roku został zaczepiony przez "Maestro", w jednej z miejscowości, gdzie był rozgrywany turniej ITF. - Nie zaakceptowałem od razu tej propozycji - mówił w "L’Equipe". Pierwszy raz francuski tenisista odpuścił mecz na turnieju w Bangkoku, grając w deblu w parze z innym Francuzem. Za przegranie meczu w pierwszej rundzie zarobił 600 euro. "Maestro" coraz częściej kontaktował się z nim. Nigdy nie zmuszał go do korupcji przemocą, jedynie pieniędzmi.

Lescure rozegrał ok. 20-30 nieuczciwych meczów w singlu i deblu na turniejach w: Tajlandii, Dominikanie, Grecji, Bahrajnie i w Hiszpanii. Od Sargsjana przyjął za to 40 tys. euro. Starał się jednak grać uczciwie we Francji, "by być fair wobec najbliższych".