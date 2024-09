Chwilo trwaj! Polska tenisistka gromi w Europie, medal pewny. Kolejny koncert

Monika Stankiewicz znakomitą pracę wykonała zwłaszcza podczas ćwierćfinału juniorskiego Wimbledonu - awansować do ćwierćfinału Wielkiego Szlema nie jest przecież łatwo. Zwłaszcza, że po drodze rozprawiła się z jednym z największych talentów świata, 15-letnią Hannah Klugman . Brytyjczycy może nie płakali, bo to za duże słowo, ale byli rozczarowani, na trawie ich faworytka miała przecież osiągnąć sukces.

Monika Stankiewicz rozstawiona w mistrzostwach Europy. Styl w wygranych meczach przeszedł jednak wszelkie oczekiwania

W Austrii Stankiewicz została rozstawiona z numerem piątym - zajmuje w światowym rankingu ITF 24. pozycję, ale nie stawia - jak niektóre jej rywalki - na same turnieje juniorskie. Próbuje też powoli budować ranking WTA, oczywiście na tym etapie poprzez małe zawody ITF, latem grała w Tunezji, Serbii i Polsce. To pierwsze kroki, większe efekty powinny przyjść w przyszłym sezonie.

Mistrzostwa Europy U-18 są jednak dla Polki szansą na kolejne pokazanie się w jej kategorii wiekowej, jest tu jedną z faworytek. W czołowej dziesiątce juniorskiego rankingu ITF jest sześć Europejek, tylko dwie z nich zawitały do Oberpullendorfu, miasta w Burgenlandzie. Chorwatka Teodora Kostović , która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Bytomiu, a także Belgijka Jeline Vandromme .

Cztery mecze, cztery pewne zwycięstwa. Znakomity turniej w wykonaniu Moniki Stankiewicz

Nic więc dziwnego, że to Polka była faworytką w tym ćwierćfinale. I nie zawiodła, wygrała 6:2, 6:4 - straciła więc dwa razy więcej gemów niż we wszystkich poprzednich spotkaniach razem wziętych. Jak podkreśliła strona internetowa Austriackiego Związku Tenisowego, "stawiała znacznie większe opór niż poprzedniczki". Nie miało to jednak większego znaczenia.