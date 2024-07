Chwile grozy w meczu rywalki Świątek. Drastyczne sceny, kibice wstrzymali oddech

W Polsce Danielle Collins dała się kibicom lepiej poznać, gdy w środku styczniowej nocy przyszło im oglądać niezwykle zacięty pojedynek Amerykanki z Igą Świątek we wczesnej fazie imprezy. W tamtym pojedynku Polka wróciła wręcz z tenisowych zaświatów, a po meczu powiedziała przed kamerami, że już była spakowana i siedziała w samolocie do kraju. Tamto spotkanie nasza gwiazda potrafiła przeciągnąć na swoją korzyść i ostatecznie awansować do kolejnej rundy.

