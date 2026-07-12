Chwalińska zrezygnowała. Nagły zwrot akcji w Jassach. Mamy Polkę w drabince

Maja Chwalińska miała być jedną z największych gwiazd tegorocznej edycji Iasi Open. Na przeszkodzie stanęła jednak kontuzja stawu skokowego, której doznała przy piłce meczowej w trakcie pierwszego rundy Wimbledonu. Nasza reprezentantka dograła pojedynek z Mananchayą Sawangkaew, ale zakończył się on po myśli zawodniczki z Tajlandii. Później Polka podjęła bolesną decyzję o wycofaniu się z debla, dbając o swoje zdrowie.

24-latka szykuje się już do powrotu na zawodowe korty, w ostatnich dniach zamieściła nawet zdjęcie na swoich mediach społecznościowych z treningu na siłowni. Już we wtorek było jednak jasne, że finalistki Roland Garros 2026 zabraknie w Jassach. "Leczenie i rehabilitacja przebiegają bardzo dobrze. Maja musiała zrezygnować z walki w turnieju w Rumunii, ale występ w Niemczech nie jest wykluczony" - przekazał Piotr Szczypka, cytowany przez Polski Tenis Portal.

Chwalińska mogła być rozstawiona z "1" w Jassach, gdyż z imprezy wycofała się Sorana Cirstea. Reprezentantka gospodarzy również zmaga się z kontuzją. W jej przypadku chodzi o uraz mięśni brzucha, którego doznała w trakcie meczu drugiej rundy Wimbledonu. Pod nieobecność Mai oraz Sorany, turniejową "1" została Rumunka - Jaqueline Cristian. Z kolei Polka wciąż widnieje na liście startowej do zmagań rangi WTA 250 w Hamburgu i niewykluczone, że to będą pierwsze rozgrywki Chwalińskiej po imprezie w Londynie.

WTA Jassy: Szczęście uśmiechnęło się do Katarzyny Kawy

Wydawało się, że z racji nieobecności Mai w Jassach, żadna z Polek nie będzie miała zagwarantowanej pozycji w głównej drabince turnieju na podstawie rankingu. Sytuacja uległa jednak zmianie w ostatnich godzinach. Po kilku wycofaniach okazało się, że na podstawie swojej lokaty, z listy oczekujących dostała się Katarzyna Kawa, czyli kolejna z tenisistek klubu BKT Advantage Bielsko-Biała. W ten sposób zawodniczka pochodząca z Krynicy-Zdroju uniknęła rywalizacji w eliminacjach i zaoszczędziła trochę sił.

A te mogą się bardzo przydać, bowiem w pierwszej rundzie trafiła na Simonę Waltert. Szwajcarka pokonała w poniedziałek Kawę 6:4, 6:1 w meczu otwierającym imprezę rangi WTA 125 w Bastad. Waltert poszła za ciosem i dotarła aż do finału, ulegając dopiero Pauli Badosie 5:7, 5:7. Simona ma zatem prawo odczuwać skutki długiej rywalizacji w Szwecji. Zobaczymy czy Katarzynie uda się to wykorzystać.

Rozgrywki na mączce w Jassach to niejedyny turniej rangi "250", jaki czeka nas w najbliższym tygodniu. Równolegle będą się toczyć zmagania w Atenach, tyle że na kortach twardych. Tam zobaczymy w akcji Magdę Linette. Poznanianka została rozstawiona z "8". W pierwszej rundzie zmierzy się z Japonką Mai Hontamą, plasującą się obecnie na 204. miejscu w rankingu WTA.

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP

Katarzyna Kawa ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Magda Linette Martin Keep AFP





Dramat na korcie Wimbledonu. Kontuzja zatrzymała Chwalińską. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport