Chwalińska zniknęła z turniejowej listy. WTA już potwierdza ws. Polki

Maja Chwalińska była już w połowie drugiej setki rankingu latem 2022 roku, po swoim najlepszym Wielkim Szlemie w karierze - z kwalifikacji przebiła się wtedy do głównej drabinki, dotarła w niej do drugiej rundy. Pech polegał na tym, że wówczas za zmagania w Londynie były gratyfikacje tenisowe, a nie punktowe. Organizująca turniej All England Lawn Tennis Club oraz brytyjska federacja Lawn Tennis Association zostały ukarane grzywnami za zakaz gry dla tenisistów z Białorusi i Rosji, a uczestnicy - nie dostali punktów. Gdyby nie to, już wtedy Maja byłaby blisko wejścia do najlepszej setki.

A tak wszystko opóźniło się o cztery lata. Tenisistka z Bielska-Białej przeszła bowiem niedługo później operację kolana, wróciła do gry po sześciu miesiącach, ale odbudowywanie pozycji trwało bardzo długo. Dopiero tegoroczny Roland Garros stal się przełomem, choć w drodze do niego wygrała trzy turnieje rangi WTA 125, wszystkie na mączce. I to jest nawierzchnia, na której 24-latka czuje się najlepiej.

Zaraz po Wimbledonie miała na nią zresztą wrócić - na dwa ostatnie w tym roku turnieje na kortach ziemnych w głównym cyklu WTA. Mowa o rywalizacji w Jassach w Rumunii oraz w Hamburgu.

WTA Jassy. Turniej rangi 250 zaraz po Wimbledonie. Zapadła decyzja ws. Mai Chwalińskiej

Jak się skończył dla Chwalińskiej Wimbledon - już doskonale wiemy. I można żałować tego, co stało się przy piłce meczowej w potyczce z Mananchayą Sawangkaew, gdy Polka prowadziła 6:2, 5:2. Jeden uślizg, kontuzja stawu skokowego - i wszystko na korcie się odwróciło. Maja przegrała praktycznie wygrany już mecz, uraz sprawił, że musiała wycofać się ze zmagań deblistek.

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Wróciła do kraju, przeszła badania, które nie wykazały jednak poważniejszych uszkodzeń. "Z przyjemnością informujemy, że proces powrotu do zdrowia przebiega pomyślnie, a zawodniczka rozpoczęła już lekkie ćwiczenia ogólnorozwojowe w ramach rehabilitacji" - poinformował sztab zawodniczki. Tyle że plany dotyczące najbliższych tygodni i tak uległy zmianie.

Maja planowała bowiem, by zaraz po Wimbledonie wystąpić w turnieju WTA 250 w Jassach - rok temu doszła tam do 1/8 finału - przegrała z Jil Teichmann, której później zrewanżowała się w Montreux.

Teraz zostałaby rozstawiona z "2" - za Soraną Cirsteą, dla której będzie to zapewne ostatni turniej w ojczyźnie w karierze. 36-letnia Rumunka kończy bowiem karierę po sezonie, a w najbliższym notowaniu być może będzie... na najwyższej pozycji w historii. W rankingu WTA "na żywo" jest 17. - i zachowa to miejsce, jeśli Elise Mertens nie awansuje do finału.

Tyle że nazwisko Chwalińskiej właśnie zniknęło z listy startowej turnieju w Jassach, co potwierdziła też oficjalna strona WTA.

Na górze lista zgłoszeń w zeszłym tygodniu. Na dole - już po aktualizacji screeny za WTA materiał zewnętrzny

To zaś oznacza, że Maja najwcześniej wróci do gry w Hamburgu, tam powinna zostać rozstawiona z "1". Choć nie zwalnia to w imprezach rangi 250 z występu w pierwszej rundzie.

A później zostają już imprezy na kortach twardych - najpierw w Toronto, później w Cincinnati, wreszcie - w US Open. W każdej z nich podopieczna trenera Machovsky'ego będzie rozstawiona, turnieje w Kanadzie i Ohio zacznie więc od drugiej rundy.

Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News





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