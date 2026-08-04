Bardzo głośno w ostatnich miesiącach było wokół Mai Chwalińskiej. Ta odkąd zanotowała życiowy sukces i z kwalifikacji do głównej drabinki doszła aż do finału wielkoszlemowego French Open cieszy się ogromną popularnością. Mimo to 24-latka nie miała zbyt wielu okazji, by od tamtego czasu pojawić się na korcie.

Tuż przed Wimbledonem uległa Magdalenie Linette (Boodles Challenge), a na turnieju docelowym doszło do najmniej oczekiwanego wydarzenia. W trakcie spotkania 1. rundy z Mananchayą Sawangkaew miała piłkę meczową, lecz zaliczyła pechowe poślizgnięcie się. Ostatecznie przegrała to starcie 6:2, 5:7, 2:6. Co gorsza, okazało się, że uraz okazał się poważniejszy, niż zakładano.

I z tego względu 24-latka pauzowała przez ponad miesiąc. Do gry powróciła dopiero przy okazji turnieju WTA 1000 w Toronto. Ze względu na wysoką pozycję w rankingu nie musiała grać w 1. rundzie. Zamiast tego rozpoczęła walkę od 2. Tam zmierzyła się z Talią Gibson. Po zaciętym pierwszym secie Chwalińska nie utrzymała jakości w drugim i finalnie uległa 5:7, 1:6.

Eksperci przekazują ws. Chwalińskiej. "Najważniejsze, że wróciła"

Po zaledwie kilku chwilach w mediach społecznościowych pojawiły się opinie ekspertów. I co ciekawe, Jak napisał profil "Z kortu - informacje tenisowe" na tę chwilę w przypadku Chwalińskiej najważniejszy jest fakt powrotu do gry. Do tego nie zabrakło wspomnienia o treningach, jakie je czekają.

- W pierwszym secie obserwowaliśmy wyrównany pojedynek. Później Talia Gibson złapała większą pewność siebie i zaczęła dominować na korcie. Cenna lekcja dla Polki. Teraz czas na kolejne dni treningowe, a następnie start w Cincinnati. Najważniejsze, że Maja wróciła już do rywalizacji i oby dopisywało teraz zdrowie - napisano.

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Zdaniem Adama Romera Polka musi grać, a po czasie zwycięstwa zaczną się pojawiać. Ten zwrócił również uwagę, że 24-latka na twardych kortach może mieć trudno - co udowodniło już spotkanie z Gibson.

- Niestety początki na twardych kortach są bardzo trudne dla Mai Chwalińskiej. Porażka 5:7, 1:6 z solidną Talią Gibson pokazuje, co będzie czekać na Polkę w każdym turnieju na hardzie. Będzie ciężko, ale to nie znaczy, że beznadziejnie. Trzeba grać, a zwycięstwa przyjdą - przekazuje Romer.

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Swoim zdaniem z internautami podzielił się także Maciej Łuczak. Ten podobnie jak poprzednicy zwraca uwagę na trudny początek Chwalińskiej po przerwie. Nie mniej jednak ekspert uważa, że z tego meczu nie należy wyciągać mocnych wniosków. I zachęca, by Polkę oceniać dopiero po wielkoszlemowym US Open.

- Trudne przywitanie Mai Chwalińskiej z poziomem turniejów rangi 1000. Talia Gibson może nie robi wrażenia nazwiskiem, ale potrafi grać na hardzie, w tych warunkach należało się spodziewać trudnej przeprawy. Dodatkowo Maja bez rytmu meczowego i ogrania na kortach twardych. Jak to wszystko sobie złożymy, to porażka nie może szokować. Nie ma jednak co szukać mocnych tez i wniosków, niech spokojnie gra najbliższe turnieje i zapoznaję się z nową rzeczywistością. Uczciwiej będzie można coś oceniać po US Open - czytamy.

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Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP





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