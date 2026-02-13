Chwalińska zdeklasowała mistrzynię z Osaki w 66 minut. Polka w półfinale WTA

Wczoraj Iga Świątek pożegnała się ze zmaganiami w Dosze, ale dla polskich kibiców nie oznaczało to końca emocji, jeśli chodzi o turnieje rozgrywane w tym tygodniu. O jak najlepszy wynik podczas WTA 125 w Oeiras rywalizowała Maja Chwalińska. Dzisiaj 24-latka stanęła do walki z mistrzynią imprezy rangi "250" w Osace z 2024 roku - Suzan Lamens. Zawodniczka BKT Advantage Bielsko-Biała dała prawdziwy popis na korcie. Potrzebowała tylko 66 minut, by zameldować się w najlepszej "4".

Zbliżenie na tenisistkę w czarnej koszulce, która wykonuje gest zaciśniętej pięści, wyrażając emocje oraz determinację podczas meczu na niebieskim korcie.
Maja Chwalińska walczyła o awans do półfinału WTA 125 w OeirasZUMA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po udanym występie w turnieju WTA 250 w Kluż-Napoce, gdzie Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze zameldowała się w najlepszej "8" w singlu na poziomie głównego cyklu rozgrywek, Polka udała się na kobiecy Challenger do Oeiras, czyli zmagania rangi "125". Rozpoczęła je od wymagającego starcia przeciwko zawodniczce z Niemiec. Ostatecznie pokonała Nomę Nohę Akugue 6:2, 3:6, 6:1. W kolejnej fazie 24-latka dała prawdziwy popis. W meczu z Nurią Parrizas Diaz straciła zaledwie dwa gemy, wygrywając 6:1, 6:1 w 53 minuty.

    Dzięki temu dzisiaj zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała stanęła do walki o półfinał z turniejową "3" - Suzan Lamens. Holenderka to triumfatorka WTA 250 w Osace z 2024 roku. Obecnie plasuje się na 111. miejscu w rankingu, a więc o 23 lokaty wyżej od Chwalińskiej. Pod koniec ubiegłego sezonu tenisistka z zachodniej Europy potrafiła pokazać się z dobrej strony. Przekonała się o tym m.in. Iga Świątek, podczas US Open 2025. W drugiej rundzie nowojorskiego Szlema nasza reprezentantka niespodziewanie straciła seta. Obie spotkały się także w styczniu, w trakcie United Cup. Tym razem Raszynianka odniosła już pewniejsze zwycięstwo. W piątek na wygraną zamierzała także polować Maja.

      WTA Oeiras: Maja Chwalińska kontra Suzan Lamens w ćwierćfinale

      Mecz rozpoczął się rewelacyjnie z perspektywy Chwalińskiej. Po tym, jak Polka utrzymała swoje podanie do 30, następnie ruszyła po przełamanie. Wywalczyła breaka do 15 i zdominowała także następne minuty na korcie. W trakcie piątego rozdania wyszła ze stanu 15-30 i objęła prowadzenie już 5:0. Dopiero wtedy Lamens zdołała uzyskać swoje premierowe "oczko". Później powtórzył się scenariusz z poprzedniego gema przy serwisie Mai. Dzięki temu nasza reprezentantka triumfowała w secie 6:1.

      Druga część pojedynku przyniosła już więcej emocji. Po tym, jak Chwalińska zdobyła przełamanie podczas trzeciego rozdania, Suzan natychmiast odrobiła stratę. To nie był jednak koniec festiwalu breaków. Tuż przed zmianą stron Maja powróciła na prowadzenie i nie oddała go już do końca spotkania - co więcej, nie pozwoliła rywalce na wygranie choćby jednego gema. Ostatecznie Polka triumfowała 6:1, 6:2 po zaledwie 66 minutach gry. O finał WTA 125 w Oeiras powalczy ze zwyciężczynią meczu Darja Vidmanova - Dalma Galfi.

      Tenisistka w czerwonym stroju sportowym odbijająca piłkę rakietą podczas dynamicznej wymiany na korcie.
      Maja ChwalińskaTomasz Jastrzebowski/REPORTERReporter
      Suzan Lamens
      Suzan LamensZED JAMESON/Anadolu via AFPAFP
      Młoda kobieta w sportowym stroju i czapce z daszkiem znajduje się na tle rozmytego napisu, nosi białą koszulkę z logo marek sportowych oraz medaliki na szyi, patrzy skierowana w stronę obiektywu.
      Iga Świątek walczyła o półfinał WTA 1000 w Dosze Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

