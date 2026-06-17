Nie tylko Chwalińska. Radwańska też zagra na Wimbledonie. Jest oficjalny komunikat

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

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Wczoraj dotarł radosny komunikat z Wimbledonu ws. Mai Chwalińskiej. Organizatorzy wielkoszlemowych zmagań na trawie oficjalnie wręczyli naszej reprezentantce dziką kartę do głównej drabinki, przez co nie będzie musiała rywalizować w eliminacjach. Okazuje się, że to niejedyna dobra wiadomość ws. Polek. Na stronie londyńskich rozgrywek pojawiła się jeszcze jedna wspaniała informacja, która dotyczy Agnieszki Radwańskiej. 37-latkę również zobaczymy w akcji na najsłynniejszych kortach świata. Oto szczegóły.

Agnieszka Radwańska, podobnie jak Maja Chwalińska, również wystąpi na tegorocznym Wimbledonie
Agnieszka Radwańska, podobnie jak Maja Chwalińska, również wystąpi na tegorocznym WimbledonieJean Catuffe / Jean Catuffe / DPPI via AFP / Li Ying / XINHUA / Xinhua via AFPAFP

Od wtorku wiemy, że w turnieju głównym Wimbledonu zobaczymy co najmniej cztery Polki. Do Igi Świątek, Magdaleny Fręch i Magdaleny Fręch dołączyła kolejna postać. Wczoraj pojawił się ostateczny komunikat ws. dzikiej karty dla Mai Chwalińskiej. Finalistka Roland Garros otrzymała od organizatorów specjalne wyróżnienie, przez co nie będzie musiała brać udziału w eliminacjach.

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Mateusz Stańczyk

Przypomnijmy, że ranking do list startowych bazował na notowaniu z 18 maja, kiedy 24-latka znajdowała się jeszcze na 116. miejscu w kobiecym zestawieniu WTA. Stąd też nie posiadała bezpośredniej kwalifikacji i musiała liczyć na życzliwość włodarzy wielkoszlemowych rozgrywek. Teraz już nie ma wątpliwości, że zobaczymy naszą rewelację w głównej drabince imprezy w stolicy Wielkiej Brytanii.

Po stronie panów będziemy mieli dwóch reprezentantów w singlu - Kamila Majchrzaka, który kilka dni temu zdobył premierowy tytuł w głównym cyklu ATP, wygrywając turniej ATP 250 w 's-Hertogenbosch oraz Huberta Hurkacza, rywalizującego obecnie w zmaganiach rangi "500" w Halle. Do tego dojdą jeszcze nasi zawodnicy w deblu, a w kwalifikacjach na pewno zobaczymy Katarzynę Kawę oraz Lindę Klimovicovą.

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Mateusz Stańczyk

Agnieszka Radwańska również wystąpi w Wimbledonie

Okazuje się, że na tym lista się nie zamyka, bowiem wczoraj wieczorem pojawił się kolejny komunikat na stronie Wimbledonu. Podczas tegorocznej edycji imprezy w Londynie znów będziemy mieli szansę zobaczyć w akcji Agnieszkę Radwańską. Trenerka Magdy Linette, tak jak w ubiegłych latach, weźmie udział w turnieju legend.

Póki co nie wiadomo, z kim Polka stworzy duet, bowiem na ten moment opublikowano jedynie uczestniczki w kolejności alfabetycznej. Oprócz 37-latki zagrają w tej kategorii: Eugenie Bouchard, Dominika Cibulkova, Kirsten Flipkens, Daniela Hantuchova, Angelique Kerber, Vania King, Anett Kontaveit, Sabine Lisicki, Katie O'Brien, Andrea Petkovic, Magdalena Rybarikova, Lucie Safarova, Barbora Strycova, CoCo Vandeweghe i Karolina Woźniacka.

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Dariusz Ostafiński

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem, zmagania legend na Wimbledonie wystartują we wtorek, 7 lipca i potrwają przez sześć dni, aż do ostatniej niedzieli turnieju. Transmisje z wielkoszlemowych zmagań w Londynie będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu. Bieżące informacje dotyczące rozgrywek w stolicy Wielkiej Brytanii pojawią się w specjalnej zakładce na stronie Interii.

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Dariusz Ostafiński
Tenisistka w jasnożółtym topie i czarnej spódniczce w trakcie meczu na korcie, trzymająca rakietę tenisową i wykonująca gest ręką.
Maja ChwalińskaALAIN JOCARDAFP
Kobieta w czarnej sportowej koszulce na tle rozmytego wnętrza, sportowy charakter sceny, skupiony wyraz twarzy, widoczne detale ubioru sportowego.
Agnieszka RadwańskaAKPA AKPA
Tenisistka w sportowym stroju i czapce z daszkiem trzyma w dłoni rakietę tenisową, patrząc w stronę boiska podczas meczu.
Iga ŚwiątekAnne-Christine POUJOULAT AFP


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