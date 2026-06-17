Nie tylko Chwalińska. Radwańska też zagra na Wimbledonie. Jest oficjalny komunikat

Od wtorku wiemy, że w turnieju głównym Wimbledonu zobaczymy co najmniej cztery Polki. Do Igi Świątek, Magdaleny Fręch i Magdaleny Fręch dołączyła kolejna postać. Wczoraj pojawił się ostateczny komunikat ws. dzikiej karty dla Mai Chwalińskiej. Finalistka Roland Garros otrzymała od organizatorów specjalne wyróżnienie, przez co nie będzie musiała brać udziału w eliminacjach.

Przypomnijmy, że ranking do list startowych bazował na notowaniu z 18 maja, kiedy 24-latka znajdowała się jeszcze na 116. miejscu w kobiecym zestawieniu WTA. Stąd też nie posiadała bezpośredniej kwalifikacji i musiała liczyć na życzliwość włodarzy wielkoszlemowych rozgrywek. Teraz już nie ma wątpliwości, że zobaczymy naszą rewelację w głównej drabince imprezy w stolicy Wielkiej Brytanii.

Po stronie panów będziemy mieli dwóch reprezentantów w singlu - Kamila Majchrzaka, który kilka dni temu zdobył premierowy tytuł w głównym cyklu ATP, wygrywając turniej ATP 250 w 's-Hertogenbosch oraz Huberta Hurkacza, rywalizującego obecnie w zmaganiach rangi "500" w Halle. Do tego dojdą jeszcze nasi zawodnicy w deblu, a w kwalifikacjach na pewno zobaczymy Katarzynę Kawę oraz Lindę Klimovicovą.

Agnieszka Radwańska również wystąpi w Wimbledonie

Okazuje się, że na tym lista się nie zamyka, bowiem wczoraj wieczorem pojawił się kolejny komunikat na stronie Wimbledonu. Podczas tegorocznej edycji imprezy w Londynie znów będziemy mieli szansę zobaczyć w akcji Agnieszkę Radwańską. Trenerka Magdy Linette, tak jak w ubiegłych latach, weźmie udział w turnieju legend.

Póki co nie wiadomo, z kim Polka stworzy duet, bowiem na ten moment opublikowano jedynie uczestniczki w kolejności alfabetycznej. Oprócz 37-latki zagrają w tej kategorii: Eugenie Bouchard, Dominika Cibulkova, Kirsten Flipkens, Daniela Hantuchova, Angelique Kerber, Vania King, Anett Kontaveit, Sabine Lisicki, Katie O'Brien, Andrea Petkovic, Magdalena Rybarikova, Lucie Safarova, Barbora Strycova, CoCo Vandeweghe i Karolina Woźniacka.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem, zmagania legend na Wimbledonie wystartują we wtorek, 7 lipca i potrwają przez sześć dni, aż do ostatniej niedzieli turnieju. Transmisje z wielkoszlemowych zmagań w Londynie będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu. Bieżące informacje dotyczące rozgrywek w stolicy Wielkiej Brytanii pojawią się w specjalnej zakładce na stronie Interii.

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Agnieszka Radwańska AKPA AKPA

Iga Świątek Anne-Christine POUJOULAT AFP





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport