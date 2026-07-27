Mijają dokładnie cztery tygodnie od ostatniego spotkania z udziałem Mai Chwalińskiej. Po tym, jak Polka doznała kontuzji przy piłce meczowej w starciu pierwszej rundy Wimbledonu z Mamanchayą Sawangkaew, nasza reprezentantka dograła pojedynek z tenisistką występującą w barwach Tajlandii, a następnie wycofała się z wszelkich rozgrywek, do których była zgłoszona i leczyła uraz. Powrót finalistki Roland Garros ma nastąpić na początku sierpnia, podczas turnieju WTA 1000 w Toronto.

Chociaż 24-latka nigdzie nie rywalizowała w minionym tygodniu, to w najnowszym notowaniu rankingu uzyskała awans. Podczas poniedziałkowej aktualizacji podskoczyła o jedno "oczko" i ponownie znalazła się na 21. miejscu, dzięki czemu wyrównała swoją rekordową lokatę, na której zameldowała się po fantastycznym występie na wielkoszlemowej arenie w Paryżu. Powodem awansu Chwalińskiej okazała się... Marie Bouzkova - czyli ta sama zawodniczka, która sprawiła, że po Wimbledonie nasza reprezentantka spadła o jedną pozycję i przez dwa tygodnie plasowała się na 22. miejscu.

Ranking WTA: Maja Chwalińska znów przed Marie Bouzkovą

Wczoraj zakończył się turniej WTA 250 w Pradze, gdzie Bouzkova broniła tytułu wywalczonego 12 miesięcy temu. W finale pokonała wówczas Lindę Noskovą po trzysetowej batalii. W tym roku została rozstawiona w imprezie z "1", pewnie przeszła przez pierwsze dwie rundy. W ćwierćfinale czekało ją starcie z rodaczką - Terezą Valentovą. Czeszki zafundowały gospodarzom niesamowitą dawkę emocji. Ostatecznie triumfowała 19-latka - 2:6, 6:4, 7:6(6), po 2 godzinach i 44 minutach rywalizacji.

Po piątkowym pojedynku stało się jasne, że Marie nie zgarnie drugiego z rzędu trofeum w Pradze. Taki rozwój wydarzeń oznaczał również spadek w rankingu o kilka pozycji. W dzisiejszym notowaniu Bouzkova znalazła się na 24. pozycji, czyli o trzy lokaty niżej. Na potknięciu Czeszki przed własną publicznością skorzystały: Maja Chwalińska, Madison Keys i Elise Mertens.

W czołówce, tak jak już zostało wspomniane, nie doszło do żadnych roszad pod kątem zajmowanych miejsc, ale pozmieniały się nieco wartości punktowe. Jelena Rybakina straciła już ubiegłoroczny dorobek za turniej WTA 500 w Waszyngtonie, w związku z czym różnica między Aryną Sabalenką a reprezentantką Kazachstanu wynosi obecnie 494 pkt. Po kilkadziesiąt "oczek" zabrano także m.in. Magdalenie Fręch oraz Magdzie Linette. Pierwsza z nich spadła z 43. na 48. miejsce, a druga - z 51. na 65.

Ranking WTA (stan na 27.07.2026)

1. Aryna Sabalenka - 8550 pkt (=)

2. Jelena Rybakina - 8056 pkt (=)

3. Jessica Pegula - 6300 pkt (=)

4. Coco Gauff - 5649 pkt (=)

5. Mirra Andriejewa - 5293 pkt (=)

6. Karolina Muchova - 5168 pkt (=)

7. Linda Noskova - 5016 pkt (=)

8. Iga Świątek - 4539 pkt (=)

9. Amanda Anisimova - 4353 pkt (=)

10. Elina Switolina - 4351 pkt (=)

...

21. Maja Chwalińska - 1975 pkt (+1)

48. Magdalena Fręch - 1120 pkt (-5)

65. Magda Linette - 1001 pkt (-14)

Marie Bouzkova i Aryna Sabalenka Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP / Kirill KUDRYAVTSEV / AFP AFP

Magdalena Fręch Rob Prange AFP

Magda Linette TIZIANA FABI AFP





Mananchaya Sawangkaew - Maja Chwalińska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport