Chwalińska wyjeżdża z Polski. Ma ważny powód, jest parę sekretów

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Maja Chwalińska po sukcesie i zdobyciu wicemistrzostwa w Roland Garros poleciała na zasłużone wakacje do Grecji. Ledwo z nich wróciła, kiedy z Wimbledonu napłynęły fantastyczne informacje o przyznaniu jej dzikiej karty. Polka usiadła ze swoim sztabem i szybko ustaliła plan przygotowań na tę imprezę. Aleksandra Musiał, menedżer Chwalińskiej zdradza nam szczegóły.

Maja Chwalińska ucieka z Polski. A dopiero co wróciła.
Maja Chwalińska ucieka z Polski. A dopiero co wróciła.EastNewsEast News

Maja Chwalińska dopiero co wróciła z Grecji, a już ponownie zamierza opuścić Polskę. Ma ważny powód. Chodzi o przyznanie jej dzikiej karty na Wimbledon i związany z tym plan przygotowań do tej imprezy. Znamy szczegóły.

Chwalińska w sobotę poleci do Londynu

- W sobotę, najpóźniej w poniedziałek Maja wylatuje do Londynu - mówi nam Aleksandra Musiał, menedżer Chwalińskiej. - Tam zostanie już do rozpoczęcia imprezy. Leci z nią dwóch trenerów (Jaroslav Machovsky i Petr Hajek - dop. red.). Będzie trenowała na kortach Wimbledonu. Tam ma być udostępniony obiekt treningowy.

Wylot do Londynu ma sprawić, że Chwalińska będzie w spokoju szykować się do kolejnej ważnej imprezy. Na miejscu, w kraju, zawsze byłoby ryzyko, że coś zakłóci jej przygotowania. Po sukcesie w Roland Garros zrobiło się wokół Mai wielkie zamieszanie.

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Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

Team Chwalińskiej nie chce zdradzać całego planu

Jeśli chodzi o bardziej szczegółowy plan Chwalińskiej, to jej sztab mówi wprost, że nie chce wszystkiego zdradzać, że chce sobie zostawić parę rzeczy w sekrecie. W ciemno można jednak założyć, że w Londynie Maja będzie też trenowała pod okiem Macieja Ryszczuka, który od pewnego czasu dba o jej przygotowanie fizyczne.

Nikt w teamie Mai głośno tego nie mówi, ale oni bardzo chcieliby, żeby tenisistka znów zaskoczyła tak, jak w Paryżu. - To jest możliwe. Jeśli będzie sucho, a nie mokro i wilgotno, to na pewno będą to warunki sprzyjające temu, żeby Maja Chwalińska zrobiła dobry wynik - mówi nam Adam Romer, redaktor naczelny magazyny Tenisklub.

Zawodniczka tenisowa w jasnożółtym stroju, skoncentrowana w trakcie gry, trzyma rakietę tenisową w prawej ręce.
Maja ChwalińskaTim ClaytonGetty Images
Młoda kobieta w sportowym stroju unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle kortu tenisowego.
Maja Chwalińska.Foto OlimpikAFP
Kobieta o blond włosach w zielonej sportowej bluzie stoi zwrócona na wprost, z dłońmi złożonymi przed sobą, na tle ściany z logotypami w ciepłym oświetleniu.
Maja ChwalińskaGrzegorz WajdaEast News


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