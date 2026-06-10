Chwalińska wróciła do Polski i nadała ważny komunikat. Musiała tak postąpić

Doskonale w Paryżu w trakcie turnieju Rolanda Garrosa radziła sobie Maja Chwalińska. 24-latka by w ogóle zagrać w głównej drabince musiała przejść trzy rundy kwalifikacyjne. I to się jej udało. Następnie jako kwalifikantka ruszyła do gry o możliwie najlepszy wynik. Dość sensacyjnie radziła sobie z kolejnymi rywalkami pokonując po drodze m.in. Elise Mertens, Marię Sakkari czy Annę Kalinską. W ten sposób dotarła aż do półfinału, a tam poradziła sobie z Dianą Sznajder.

Dzięki temu zameldowała się w wielkim finale i powalczyła o pierwsze w karierze trofeum wielkoszlemowe. Niestety w decydującym starciu lepsza 6:3, 6:2 okazała się Mirra Andriejewa. Mimo to polska tenisistka stała się szybko jedną z ulubienic kibiców sportu w Polsce, co udowodnił chociażby dzień jej powrotu do kraju.

Na lotnisku w Warszawie została przywitana bardzo hucznie, a następnie wzięła udział w licznych obowiązkach medialnych. Teraz zainteresowana opublikowała za pośrednictwem mediów społecznościowym niedługi komunikat podsumowujący ostatnie tygodnie. W nim przede wszystkim zwróciła się do kibiców.

Chwalińska zabrała głos po powrocie do Polski. "Chciałbym podziękować"

Finalistka Rolanda Garrosa podziękowała za wszystkie wiadomości oraz wsparcie, jakie otrzymała w trakcie turnieju w stolicy Francji. Do tego przekazała, że teraz czeka ją odpoczynek oraz regeneracja. Musiała tak postąpić po wyczerpującej rywalizacji.

- Chciałabym z całego serca podziękować wszystkim kibicom za ogromne wsparcie, które otrzymywałam przez ostatnie tygodnia oraz za tak ciepłe przyjęcie mnie w Polsce. Jestem niezwykle wdzięczna za każdą wiadomość i każde dobre słowa. Teraz czas na odpoczynek i regenerację. Do zobaczenia niebawem! - czytamy.

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Kiedy Maja Chwalińska rozegra swój kolejny mecz? Wiele wskazuje, że będzie to już w trakcie Wimbledonu. W obecnej sytuacji, gdy ewentualna dzika karta dla Polki nie jest zatwierdzona, należy przypuszczać, że swoje pierwsze spotkanie rozegra ona 22 czerwca - podczas pierwszego dnia zmagań w kwalifikacjach do głównej drabinki londyńskiego turnieju. Te potrwają do 25 czerwca, a 4 dni później dojdzie do pojedynków pierwszej rundy drabinki głównej.

Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP





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