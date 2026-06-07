W ostatnich dniach Maja Chwalińska na własnej skórze miała okazję się przekonać, jak to jest być jedną z najbardziej rozchwytywanych zawodniczek na świecie. Jej nazwisko było odmieniane przez wszystkie przypadki i wymieniane na całym świecie.

Polka przeszła drogę od kwalifikacji Rolanda Garrosa aż do wielkiego finału paryskiego turnieju i dopiero tam musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej. Jej wyczyn jednak i tak zapisał sie na kartach polskiego i światowego tenisa, a później Polka zaczęłą otrzymywać kolejne ciepłe wiadomości od największych gwiazd polskiego sportu - z Igą Świątek i Adamem Małyszem na czele.

Przedstawiciele mediów obecni z stolicy Francji mieli już wiele okazji do tego, aby poprosić tenisistkę o komentarz i kilka szczerych słów, a teraz swoją okazję do spotkania z finalistką Rolanda Garrosa mają mieć fani Chwalińskiej. Okazuje się, że jej powrót będzie wyjątkowy, bo jak poinformował Dyrektor Działu Komunikacji, Marketingu i Promocji Polskiego Związku Tenisowego, to właśnie kibice mają grać główną rolę w powrocie Chwalińskiej do Polski.

- Maja Chwalińska wraca do Polski w poniedziałek. Lądowanie na lotnisku Chopina o 9.25. To czas dla kibiców! Na lotnisku nie będzie możliwości przeprowadzania wywiadów 🙅‍♂- przekazał Kamil Kołsut za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Już podczas ceremonii dekoracji po wielkij finale Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska mogła przekonać się, jak wielu kibiców przybyło na trybuny, aby dopingować ją podczas najważniejszego pojedynku. Kiedy na chwilę zawiesiła głos podczas swojej wypowiedzi, kibice zaczęli skandować "DZIĘKUJEMY", podnosząc biało-czerwone flagi. To oczywiście wywołało u 21. zawodniczki światowego rankingu szeroki uśmiech.

Teraz na pewno wielu kibiców pojawi się na lotnisku Chopina w Warszawie, aby zgotować Polce królewskie przywitanie po tym, czego ta dokonała w stolicy Francji.

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP





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