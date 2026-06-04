Chwalińska w finale, ale co stało się potem. Reakcja WTA była błyskawiczna

Kilka tygodni temu Maja Chwalińska cieszyła się z wywalczenia premierowej kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju im. Rolanda Garrosa. Prawdopodobnie nawet ona nie spodziewała się, że dzięki tegorocznej edycji French Open zdoła zapisać się złotymi zgłoskami w historii całego światowego tenisa.

Polka rozpoczęła znakomitą serię występów, eliminując kolejne zawodniczki ze światowej czołówki. Odprawiła ona z kwitkiem: Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari, Diane Parry oraz Annę Kalinską. Dzięki tym zwycięstwom Chwalińska wywalczyła miejsce w półfinale French Open.

Tam przyszło jej się zmierzyć z Dianą Sznajder. Rosyjska tenisistka dyktowała bardzo ciężkie warunki gry, jednak nieustraszona Polka niemal perfekcyjnie realizowała swoje założenia. Po dwóch pełnych emocji setach wszystko było już jasne - Maja Chwalińska stała się tegoroczną finalistką wielkoszlemowego turnieju im. Rolanda Garrosa.

WTA nie przeszło obojętnie wobec wyczynów Mai Chwalińskiej

Organizatorzy turnieju, a także przedstawiciele światowej federacji WTA z zapartym tchem śledzili poczynania tenisistek, biorących udział w półfinałach French Open. Tuż po sukcesie Chwalińskiej w mediach społecznościowych wspomnianych podmiotów pojawiły się stosowne komunikaty. Poinformowali oni cały świat o tym, czego dokonała tenisistka z kraju nad Wisłą.

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"Twój finał kobiecego Rolanda Garrosa 2026 - baśń kontra nastoletnia sensacja" - napisali organizatorzy French Open. Określenia te odnosiły się oczywiście do dwóch tegorocznych finalistek. "Baśnią" została nazwana Maja, natomiast mianem "nastoletniej sensacji" określono jej nadchodzącą rywalkę - Mirrę Andriejewą.

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Nie był to jedyny post, który pojawił się w ich mediach społecznościowych. Wcześniej opublikowali oni bowiem wideo, ukazujące reakcję Polki na sensacyjny awans do wielkiego finału imprezy. Nagranie okraszone zostało bardzo wymownym podpisem.

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W podobny sposób zareagowali także przedstawiciele federacji WTA. Pogratulowali Mai Chwalińskiej awansu do pierwszego w karierze finału wielkoszlemowego turnieju. Podkreślili również, że reprezentantka kraju nad Wisłą dokonała sztuki, która w Erze Open nie udała się dotychczas żadnej tenisistce.

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalinśka ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP





Zespół Mai Chwalińskiej zabrał głos ws. sukcesu na Roland Garros. "Dopiero zaczyna to docierać" Polsat Sport