To, czego dokonała w ostatnich kilkunastu dniach Maja Chwalińska, na zawsze zapisze się w historii tenisa - nie tylko polskiego, ale także światowego. Jako druga zawodniczka w erze Open przebrnęła drogę od kwalifikacji do finału podczas jednego Szlema. Jest pierwszą, która dokonała tej sztuki podczas Roland Garros. Nasza reprezentantka zachwyciła kibiców swoją grą i podróżą, jaką musiała przebyć, by dotrzeć do tego miejsca, w którym się znalazła.

Sposób na 24-latkę w Paryżu znalazła dopiero Mirra Andriejewa, podczas decydującego starcia. Ostatecznie to Rosjanka sięgnęła po swój premierowy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając 6:3, 6:2. Po finale obie nie szczędziły sobie pochwał, było też trochę humorystycznych akcentów podczas ceremonii. Życie Chwalińskiej nagle zmieniło się o 180 stopni. Dzięki swoim dokonaniom w stolicy Francji znalazła się w zupełnie nowej rzeczywistości. Przed turniejem można było przypuszczać, że jeśli zobaczymy jakąkolwiek Polkę w finale, to będzie nią Iga Świątek. Tymczasem tegoroczny Roland Garros toczył się według scenariusza, którego nie dało się przewidzieć. I dlatego też ta edycja jest tak wyjątkowa.

Maja Chwalińska wyróżniona przez WTA

Tuż przed północą z niedzieli na poniedziałek na stronie WTA zamieszczono najnowszą aktualizację rankingów. Zacznijmy od tego głównego. Kobieca organizacja potwierdziła awans Mai ze 114. na 21. miejsce. To nie wszystko. Nazwisko naszej reprezentantki znalazło się tuż obok Aryny Sabalenki. Gdy wejdziemy na zakładkę z rankingiem singla, na górze znajdują się trzy pozycje - liderka, zawodniczka z największym awansem oraz tenisistka z najbardziej znaczącym spadkiem. Pozycję numer jeden utrzymała oczywiście Białorusinka, ale "tytuł" dla zawodniczki z największym awansem przypadł właśnie Chwalińskiej. 24-latka przesunęła się o 93 lokaty. Warto przypomnieć, że jej dotychczasową "życiówką" była 113. pozycja.

Maja Chwalińska wyróżniona na stronie WTA screen ze strony WTA materiał zewnętrzny

Ranking WTA po Roland Garros:

1. Aryna Sabalenka - 9090 pkt

2. Jelena Rybakina - 8143 pkt

3. Iga Świątek - 6733 pkt

4. Jessica Pegula - 6056 pkt

5. Amanda Anisimova - 5848 pkt

6. Mirra Andriejewa - 5751 pkt

7. Coco Gauff - 4879 pkt

8. Elina Switolina - 4315 pkt

9. Victoria Mboko - 3670 pkt

10. Karolina Muchova - 3438 pkt

...

21. Maja Chwalińska - 1996 pkt

43. Magdalena Fręch - 1238 pkt

60. Magda Linette - 1051 pkt

O ile w głównym zestawieniu prowadzi Białorusinka, a Raszynianka zamyka podium, to w rankingu WTA Race sytuacja wygląda już inaczej. Przed Roland Garros na prowadzeniu znajdowała się Jelena Rybakina. Potknięcia reprezentantki Kazachstanu oraz tenisistki z Mińska wykorzystała mistrzyni imprezy - Mirra Andriejewa. To właśnie 19-letnia Rosjanka wskoczyła na pierwsze miejsce w sezonowej klasyfikacji. Druga jest Sabalenka, a trzecia - triumfatorka Australian Open 2026. Świątek wypadła tuż poza TOP 10, plasuje się na 11. pozycji. O trzy lokaty za nią znajduje się jej przyjaciółka - Maja Chwalińska. Finalistka z Paryża awansowała o 117 miejsc - ze 131. na 14. W czołowej "40" mamy aż cztery Polki.

Ranking WTA Race po Roland Garros:

1. Mirra Andriejewa - 4928 pkt

2. Aryna Sabalenka - 4510 pkt

3. Jelena Rybakina - 4388 pkt

4. Elina Switolina - 3890 pkt

5. Jessica Pegula - 3195 pkt

6. Coco Gauff - 2703 pkt

7. Marta Kostiuk - 2495 pkt

8. Karolina Muchova - 2410 pkt

9. Victoria Mboko - 2392 pkt

10. Sorana Cirstea - 1855 pkt

...

11. Iga Świątek - 1823 pkt

14. Maja Chwalińska - 1454 pkt

38. Magda Linette - 733 pkt

39. Magdalena Fręch - 733 pkt

Maja Chwalińska YOAN VALAT PAP/EPA

Mirra Andriejewa Mustafa Yalcin / Anadolu Agency AFP

Iga Świątek Artur Gac AFP





Nie mogła praktycznie jeść przez trzy tygodnie. Maja ujawnia kulisy wielkiego sukcesu [WIDEO] © 2026 Associated Press