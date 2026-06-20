W ostatnich tygodniach nazwisko Mai Chwalińskiej jest odmieniane przez wszystkie przypadki. 24-latka niespodziewanie dotarła do finału Rolanda Garrosa, w którym przegrała z Mirrą Andriejewą. Wielki sukces sprawił, że o Polce usłyszał cały świat. Kilka dni temu okazało się, że Chwalińska otrzyma dziką kartę na zbliżający się Wimbledon. Tym samym Polka nie musi się przedzierać przez eliminacje, które ruszają już w najbliższy poniedziałek (22 czerwca).

Maja Chwalińska nagrodzona

Chwalińska od kilku dni przygotowuje się do wielkoszlemowego turnieju w Bielsku-Białej. W piątek w siedzibie klubu BKT Advantage odbyła się uroczystość z udziałem 24-latki. Otrzymała ona od prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego specjalną paterę.

Dziękuję prezydentowi za wyróżnienie, ciepłe powitanie i za pomoc, którą otrzymywałam przez wiele lat z Bielska. Cieszę się, że mogę tu być i trenować, bo świetnie się tu czuję

To jednak nie koniec. Gościem uroczystości był także minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki. Ogłosił on, że resort przeznaczy ponad 80 milionów złotych na budowę nowych kortów, a także remonty tych, które już istnieją. Rutnicki dodał, że pierwsze pieniądze trafią do BKT Advantage (3 mln złotych) oraz KS Górnik Bytom (1,18 mln).

Chwalińska kontra Rutnicki. Niespodziewany pojedynek na korcie

Po konferencji minister sportu zamienił garnitur na strój sportowy i wyszedł na kort. Po drugiej stronie siatki była oczywiście Chwalińska. To była oczywiście kilkuminutowa gierka towarzyska.

Dla Chwalińskiej było to już kolejne spotkanie z Rutnickim. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa spotkała się z nim po powrocie z Paryża. Wówczas poinformował ją, że otrzymała stypendium sportowe w wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.

Temat tego stypendium jest głośno komentowany przez polityków różnych opcji. Od razu stanowczy sprzeciw zgłosił Marcin Możdżonek. "Przyznawanie publicznych pieniędzy w momencie, gdy zawodniczka za sam finał w Paryżu swoją ciężką pracą zdobyła ponad 3 miliony złotych netto, nie ma nic wspólnego z realnym wspieraniem jej kariery. To klasyczna próba podpięcia się pod cudze osiągnięcia" - komentował.

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Maja Chwalińska Tomasz Jastrzebowski East News

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska Zabulon Laurent/ABACA East News





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