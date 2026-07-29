Chwalińska razem z mistrzynią Wimbledonu. Nadeszło potwierdzenie zza oceanu

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Magda Linette i Magdalena Fręch na pierwszą rywalizację za oceanem wybrały turniej w Waszyngtonie, Igę Świątek i Maję Chwalińską zobaczymy w akcji w Toronto, w zawodach rangi 1000. I to już za tydzień - zaczną bowiem grę od drugiej rundy: we wtorek lub środę. 24-latka z Bielska-Białej później wystąpi jeszcze w Cinncinati, ale inaczej od Świątek zaplanowała tydzień poprzedzający US Open. Właśnie nadeszło oficjalne potwierdzenie planów finalistki Roland Garros.

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Maja ChwalińskaElla Ling/ShutterstockEast News

Rok temu po nieudanych kwalifikacjach na Wimbledonie Maja Chwalińska wystąpiła tylko na mączce w Jassach (WTA 250, 1/8 finału), te punkty zostały jej już odpisane z dorobku. A później pauzowała - ruszyła dopiero na kwalifikacje US Open do Nowego Jorku. W nich zresztą też nie było wtedy przełomu, ale Polka miała pecha w losowaniu. Przegrała bowiem w drugiej rundzie z Janice Tjen - objawieniem drugiej części sezonu.

To wszystko jednak sprawia, że aż do startu US Open nie będzie broniła żadnych punktów. Ma więc cztery tygodnie na to, by... po raz pierwszy w karierze wskoczyć do TOP 20 rankingu WTA. A w przypadku spektakularnych wyników w Toronto lub Cinncinati, być może pojawi się szansa powalczenia o rozstawienie w najlepszej "16" w Wielkim Szlemie. Będzie o to o tyle łatwiej, że z powodu kontuzji pauzuje Victoria Mboko. Kanadyjka straci też 1000 punktów za zeszłoroczny triumf w Montrealu.

Potwierdzony występ Mai Chwalińskiej w kolejnym turnieju. Na liście razem z mistrzynią Wimbledonu

W tych dwóch turniejach rangi 1000 Chwalińska również zostanie rozstawiona, a to oznacza, że zacznie te turnieje od drugiej rundy. Jej sztab, o czym wspominał w rozmowie z red. Arturem Gacem z Interii menedżer Piotr Szczypka, zaplanował jeszcze występ w WTA 500 w Monterrey. To impreza, którą gwiazdy raczej opuszczają - jest więc szansą dla innych zawodniczek na sporą zdobycz punktową. Właśnie takich jak Chwalińska.

W nocy organizatorzy turnieju Abierto GNP Seguros opublikowali listę startową. Tak jak zapowiedzieli kilka dni temu, otwiera ją Linda Noskova - tegoroczna mistrzyni Wimbledonu. Czeszka nie zdecydowała się na grę w świetnie opłacanych zmaganiach par mieszanych w US Open, w tygodniu poprzedzającym główną rywalizację. Woli sprawdzić się w Meksyku.

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Na liście są też dwie Polki. Potwierdzono więc zgłoszenie Chwalińskiej, pewne miejsce w głównej drabince ma też Magdalena Fręch, która tej nocy przełamała swoją niemoc i serię porażek. Choć przegrywała z Ann Li aż 0:4, to pokonała tę zawodniczkę po raz pierwszy w ich szóstym starciu - 6:4, 6:3. A meksykański klimat wyjątkowo odpowiada Łodziance - tu odniosła dwa największe sukcesy w karierze: zdobyła tytuł w Guadalajarze (2024) i zagrała w finale w Meridzie (2026). To również były zawody rangi 500. Teraz spróbuje więc sił w trzeciej lokalizacji.

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Na liście wyżej od Chwalińskiej są jeszcze: Sorana Cirstea, która też niedawno leczyła kontuzję, oraz Jekaterina Aleksandrowa. Ta z kolei we wtorek wieczorem skreczowała w potyczce z Kristiną Liutową - opuściła kort na wózku. Jakie będą jej dalsze losy, przekonamy się niebawem.

Cztery najwyżej rozstawione zawodniczki zostaną zwolnione z gry w pierwszej rundzie. Podczas ceremonii losowania obowiązywać zaś będzie ranking, który WTA zaktualizuje prawdopodobnie tuż po turnieju w Toronto - 13 sierpnia. Tak było w zeszłym roku.

Za Chwalińską (WTA 21) na liście zgłoszeń są też zawodniczki, które mogą ją wyprzedzić: Elise Mertens (WTA 23) oraz Anastazja Potapowa (WTA 27).

Turniej w Monterrey odbędzie się od 22 do 29 sierpnia. Następnego dnia po finale ruszy główna faza US Open.

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Linda NoskovaKENTARO TOMINAGA/YomiuriAFP


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