Chwalińska przygaszona. Kreśli ryzykowny plan, ale jest jeden problem

Nie takiego powrotu Mai Chwalińskiej spodziewali się kibice. Po wicemistrzostwie w Roland Garros i bardzo dobrym, choć przegranym przez kontuzję meczu w Wimbledonie liczono, że przygoda w Toronto potrwa dłużej. Talia Gibson pokonała jednak Maję w dwóch setach (7:5, 6:1). I to pomimo tego, że w rankingu jest o 52. miejsca niżej od Polki.

Były trener Świątek o formie Chwalińskiej. "To musiało się odbić"

Jaroslav Machovsky, trener Chwalińskiej, powiedział nam, że swoje zrobiła kontuzja, długa przerwa i wynikający z tego brak meczowego rytmu. - I na pewno nie skłamał - przekonuje Artur Szostaczko, trener tenisa. - A jeszcze nie wiemy, jak poważny był uraz i kiedy Maja rozpoczęła treningi z pełnym obciążeniem. O ile przerwa po Roland Garros nie zaszkodziła, to jednak ta druga już musiała się odbić na jakości grania.

- Patrząc na mecz z Gibson dało się zauważyć, że Maja jest niepewna, że się męczy. Do tego dochodziły proste błędy, duża liczba niewymuszonych błędów. W ogóle grała o tempo za wolno. Była też jakaś taka przygaszona. To wszystko to są właśnie symptomy braku grania i meczowego rytmu, o którym mówił Machovsky - ocenia Szostaczko.

Szalony plan dla Chwalińskiej. Jej sztab wybrał inaczej

Problem w tym, że trudno będzie złapać meczowy rytm w mocno obsadzonych turniejach. To by znaczyło, że w Cincinnati i w US Open będzie tak samo źle. - Tu by pomógł szalony plan, jakim byłoby zejście trzy klasy w dół do turnieju 125. Teraz grają w Warszawie i w takich zawodach Maja zagrałaby te trzy, cztery mecze na złapanie rytmu. Wiem, to głupie i jak już mówiłem: szalone, ale to byłby jakiś sposób na wyjście na prostą. Myślę jednak, że jej sztab zdecydował się na coś innego - analizuje Szostaczko.

- Maja pierwszy raz ma okazję grać w tysięcznikach, mijać się na treningu z tymi największymi gwiazdami, jak Sabalenka, czy Rybakina, więc czerpie z tego pełnymi garściami. Ma też sponsorów, którzy płacą, żeby była w tym miejscu. Z tego względu Machovsky i pozostali podjęli najpewniej decyzję: gramy i płacimy frycowe. Oni pewnie liczyli się z szybką porażką w Toronto i pewnie zdają sobie sprawę, że w Cincinnati dojdzie do powtórki. W US Open jest jednak według mnie szansa na trzy, cztery rundy - przekonuje Szostaczko.

Przesiadka z "malucha do Porsche". Nowy świat Chwalińskiej

Nasz ekspert zwraca się też do tych, którzy są w szoku po przegranej lub też zaczynają psioczyć na Maję. - To nie jest tak, że wciśnie się guziczek i już wszystko gra. Maja po wielkim sukcesie w Roland Garros znalazła się w nowym świecie. Można to porównać z przesiadką z malucha do Porsche. To nowy rozdział. Musi spędzić tam trochę czasu, żeby się z tym oswoić, żeby się tam zadomowić.

- Jak to się stanie, to zacznie wygrywać dwa, trzy, cztery mecze w turnieju, a z czasem trafi się finał i może nawet coś wygra. Jednak dopiero po kilku miesiącach obcowania Mai z tym światem będziemy mogli stwierdzić, na co ją naprawdę stać. Niemcy mówią, żeby trzymać się dywanu i nie fruwać w obłokach. Tak zróbmy i nie oczekujmy fajerwerków z jej strony. Nie teraz. Z drugiej strony nie panikujmy po porażkach - kończy Szostaczko.

Maja Chwalińska Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP

Maja Chwalińska Kirsty Wigglesworth/Associated Press/East News East News

Maja Chwalińska KENTARO TOMINAGA East News



