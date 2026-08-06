Chwalińska przygaszona. Kreśli ryzykowny plan, ale jest jeden problem

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

To nie był udany powrót Mai Chwalińskiej. Polka odpadła z turnieju w Toronto po zaledwie jednym meczu. Na dokładkę z przeciwniczką klasyfikowaną na 74 miejscu. Kibice są w lekkim szoku, choć eksperci i trener Mai tłumaczą, że kontuzja, długa przerwa i brak rytmu meczowego zrobiły swoje. - W spotkaniu z Talią Gibson Maja była przygaszona, niepewna i grała o tempo za wolno. Kolejne turnieje też mogą się szybko skończyć dla Chwalińskiej. Chyba że sztab zmieni decyzję i zdecyduje się na szalony plan - mówi nam Artur Szostaczko, trener Igi Świątek w jej juniorskich czasach.

Maja Chwalińska przygaszona. Jej sztab podjął decyzję, Polka zapłaci za to porażkami.
Maja Chwalińska przygaszona. Jej sztab podjął decyzję, Polka zapłaci za to porażkami.Eyepix Group, Eyepix GroupEast News

Nie takiego powrotu Mai Chwalińskiej spodziewali się kibice. Po wicemistrzostwie w Roland Garros i bardzo dobrym, choć przegranym przez kontuzję meczu w Wimbledonie liczono, że przygoda w Toronto potrwa dłużej. Talia Gibson pokonała jednak Maję w dwóch setach (7:5, 6:1). I to pomimo tego, że w rankingu jest o 52. miejsca niżej od Polki.

Były trener Świątek o formie Chwalińskiej. "To musiało się odbić"

Jaroslav Machovsky, trener Chwalińskiej, powiedział nam, że swoje zrobiła kontuzja, długa przerwa i wynikający z tego brak meczowego rytmu. - I na pewno nie skłamał - przekonuje Artur Szostaczko, trener tenisa. - A jeszcze nie wiemy, jak poważny był uraz i kiedy Maja rozpoczęła treningi z pełnym obciążeniem. O ile przerwa po Roland Garros nie zaszkodziła, to jednak ta druga już musiała się odbić na jakości grania.

- Patrząc na mecz z Gibson dało się zauważyć, że Maja jest niepewna, że się męczy. Do tego dochodziły proste błędy, duża liczba niewymuszonych błędów. W ogóle grała o tempo za wolno. Była też jakaś taka przygaszona. To wszystko to są właśnie symptomy braku grania i meczowego rytmu, o którym mówił Machovsky - ocenia Szostaczko.

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Dariusz Ostafiński

Szalony plan dla Chwalińskiej. Jej sztab wybrał inaczej

Problem w tym, że trudno będzie złapać meczowy rytm w mocno obsadzonych turniejach. To by znaczyło, że w Cincinnati i w US Open będzie tak samo źle. - Tu by pomógł szalony plan, jakim byłoby zejście trzy klasy w dół do turnieju 125. Teraz grają w Warszawie i w takich zawodach Maja zagrałaby te trzy, cztery mecze na złapanie rytmu. Wiem, to głupie i jak już mówiłem: szalone, ale to byłby jakiś sposób na wyjście na prostą. Myślę jednak, że jej sztab zdecydował się na coś innego - analizuje Szostaczko.

- Maja pierwszy raz ma okazję grać w tysięcznikach, mijać się na treningu z tymi największymi gwiazdami, jak Sabalenka, czy Rybakina, więc czerpie z tego pełnymi garściami. Ma też sponsorów, którzy płacą, żeby była w tym miejscu. Z tego względu Machovsky i pozostali podjęli najpewniej decyzję: gramy i płacimy frycowe. Oni pewnie liczyli się z szybką porażką w Toronto i pewnie zdają sobie sprawę, że w Cincinnati dojdzie do powtórki. W US Open jest jednak według mnie szansa na trzy, cztery rundy - przekonuje Szostaczko.

Przesiadka z "malucha do Porsche". Nowy świat Chwalińskiej

Nasz ekspert zwraca się też do tych, którzy są w szoku po przegranej lub też zaczynają psioczyć na Maję. - To nie jest tak, że wciśnie się guziczek i już wszystko gra. Maja po wielkim sukcesie w Roland Garros znalazła się w nowym świecie. Można to porównać z przesiadką z malucha do Porsche. To nowy rozdział. Musi spędzić tam trochę czasu, żeby się z tym oswoić, żeby się tam zadomowić.

- Jak to się stanie, to zacznie wygrywać dwa, trzy, cztery mecze w turnieju, a z czasem trafi się finał i może nawet coś wygra. Jednak dopiero po kilku miesiącach obcowania Mai z tym światem będziemy mogli stwierdzić, na co ją naprawdę stać. Niemcy mówią, żeby trzymać się dywanu i nie fruwać w obłokach. Tak zróbmy i nie oczekujmy fajerwerków z jej strony. Nie teraz. Z drugiej strony nie panikujmy po porażkach - kończy Szostaczko.

Maja Chwalińska
Maja ChwalińskaFoto Olimpik/Nur Photo via AFPAFP
Zawodniczka tenisowa ubrana w biały strój wykonuje uderzenie oburęczne podczas meczu na zielonym korcie, skupiając wzrok na nadlatującej piłce.
Maja ChwalińskaKirsty Wigglesworth/Associated Press/East NewsEast News
Kobieta ubrana w sportową, białą koszulkę z widocznymi logotypami sponsorów trzyma w ręce żółtą piłkę tenisową, pochylając głowę w skupieniu.
Maja ChwalińskaKENTARO TOMINAGAEast News


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