Chwalińska postawiła się rodzicom. Mieli dla niej inne plany

Maja Chwalińska w tym momencie przeżywa swoje najlepsze momenty w karierze. Polka dzięki awansowi do finału Roland Garros utorowała sobie drogę do zdecydowanie większego spokoju. Ten wynik sprawił bowiem, że Maja awansowała do najlepszej trzydziestki rankingu WTA.

Taki stan rzeczy sprawia, że Chwalińska z tym rankingiem jest pewna rozstawienia w turniejach rangi Wielkiego Szlema. Dzięki przyznaniu jej dzikiej karty w Wimbledonie wystąpi bez konieczności przebijania się przez eliminacje. W turnieju głównym będzie rozstawiona z numerem 20.

Chwalińska nie chciała wyjeżdżać. Postawiła się rodzicom

O historii Polki mówi cały tenisowy świat, ale niewiel osób zna drogę Mai na szczyt tego sportu. Na kanale Break Point na YouTube pojawił się materiał nagrany w Dąbrowie Górniczej. Bohaterem rozmowy Marka Furjana był pierwszy trener Mai Chwalińskiej - Paweł Kałuża.

Były opiekun 24-latki opowiedział o początkach Mai, przytaczając historię, gdy Maja postawiła się rodzicom. - Jeździłem po szkołach, zawieszałem plakat przy wejściu. Następnie miałem do dyspozycji salę gimnastyczną. Pokazywałem dzieciom, że przez najbliższe dwa tygodnie jest nabór do tej "Talentiady tenisowej". Jedną z uczestniczek w 2008 roku była Maja Chwalińska - rozpoczął.

- Maja namówiła rodziców, przekonała ich. Wiem już po latach, że rodzice mieli troszkę inne plany, jakieś wyjazdowe, rodzinne. Maja się uparła, że najpierw jedziemy na te testy do tego pana (trenera przyp. red.), a później pojedziemy (na wyjazd przyp. red.). Tak się też stało. To był pierwszy etap - wspomina Kałuża.

- W drugim etapie miałem już taki tydzień, gdzie były trzy grupki po 12-14 osób. Po tym tygodniu przeprowadziłem kolejne testy sprawności fizycznej i wybrałem dziesiątkę. Dzieci miały zapewnione wszystko - halę, sprzęt, trenera. Wszystko było nieodpłatne. Po roku szkolnym stworzyłem jedną grupę z dwóch lat naboru. To była właśnie ta "Talentiada tenisowa. W tej grupie funkcjonowała właśnie Maja Chwalińska - podsumował szkoleniowiec.

Maja Chwalińska Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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