Majowo-czerwcowe sceny z udziałem Mai Chwalińskiej na zawsze zostaną zapamiętane przez kibiców tenisa. 24-latka nad Sekwaną rozegrała aż dziesięć potyczek i dopiero w ostatnim pojedynku zatrzymała ją notowana w czołowej dziesiątce Mirra Andriejewa. Efekt? Równie dużo, co o zwycięskiej Rosjance, mówi się o tenisistce pochodzącej z Miechowa. Spektakularne sceny miały miejsce choćby w poniedziałek, kiedy kibice zgotowali gwieździe królewskie powitanie na lotnisku.

"Przez 18 lat gram w tenisa, pracuję każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką. Myślę, że po prostu tak się złożyło (...) Moment był doskonały, żeby to wszystko złożyło się w całość (...) Emocje muszą jeszcze troszeczkę opaść, bo jeszcze nie opadły. Będę potrzebowała chwili, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać, dosłownie na kilka dni. Trochę odpocząć, zresetować się, żeby mieć energię na nowe wyzwania" - mówiła potem na specjalnej konferencji.

Wyprowadzka Mai Chwalińskiej? Na razie nie ma tematu. Trener wprost

Powyższy cytat przytoczyliśmy nie bez powodu. Na łamach WP SportoweFakty pojawił się wywiad z jej trenerem, Jaroslavem Machovskym. W pewnym momencie Czech otrzymał pytanie o potencjalną przeprowadzkę podopiecznej do innego państwa, choćby z powodu lepszych partnerów do wspólnych treningów. Odpowiedź szkoleniowca była całkiem długa, ale zarazem konkretna. "Przeprowadzka do Monako czy Dubaju rzeczywiście byłaby ciekawym pomysłem, ale nie sądzę, by to radykalnie wpłynęło na jej formę" - odparł na samym początku, zdradzając dwa ciekawe dla tenisistów kierunki.

"Większość czasu w sezonie i tak spędza się na turniejach, a to właśnie tam jest największa szansa na sparingi z najlepszymi zawodniczkami. Nawet gdyby Maja mieszkała w Monako, to nie miałaby dużo więcej okazji do sparowania z czołowymi tenisistkami, bo one mają swoje teamy i swój plan przygotowań. Moim zdaniem w Bielsku-Białej mamy obecnie wszystko, czego potrzebujemy i żadna przeprowadzka nie jest potrzebna. Nic takiego raczej się nie wydarzy" - dodał, wykluczając zarazem rewolucję w życiu przyjaciółki Igi Świątek.

Na razie sama Miechowianka skupia się na odpoczynku. Kolejnym turniejem w jej kalendarzu będzie Wimbledon. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





Mirra Andriejewa po wygranym finale Roland Garros z Mają Chwalińską. © 2026 Associated Press