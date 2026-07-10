Chwalińska ogłosiła światu. Zero wątpliwości. Wystarczyło jedno zdjęcie

Maja Chwalińska po znakomitym występie w Roland Garros, gdzie dotarła aż do finału, otrzymała od organizatorów Wimbledonu "dziką kartę" i tym samym zdobyła miejsce w głównej drabince turnieju bez konieczności rozgrywania kwalifikacyjnych meczów na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Niestety, już w pierwszym meczu singla urodzona w Miechowie zawodniczka napotkała poważne problemy - poślizgnęła się bowiem i wkrótce potem zmuszona była poprosić o przerwę medyczną. Choć nie zdecydowała się na krecz, ostatecznie i tak przegrała z Mayanchayą Sawangkaew 6:2, 5:7, 2:6. Później zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformowała, że zmuszona jest wycofać się z rywalizacji deblowej, do której przystąpić miała u boku Sinji Kraus z Austrii.

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Kilka dni temu Piotr Szczypka, menedżer tenisistki, przekazał mediom, że Chwalińska nie wystąpi w rozgrywanym w dniach 13-19 lipca turnieju rangi WTA 250 w Jassach w Rumunii. Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała przekazał natomiast, że 24-latka nabawiła się lekkiego skręcenia kostki. Teraz głos zabrała sama zawodniczka, która podzieliła się z kibicami pozytywną nowiną.

Finalistka Wimbledonu za pośrednictwem mediów społecznościowych udostępniła zdjęcie z siłowni i poinformowała, że wznowiła treningi. "Wracam do pracy. Cieszę się z postępów, które udało się osiągnąć" - przekazała na Insta Stories.

Maja Chwalińska wznowiła treningi Instagram/majachwalinska materiał zewnętrzny

Maja Chwalińska wznowiła trening po kontuzji. Kiedy ponownie zobaczymy ją na korcie?

Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie Polka wznowi rywalizację i ponownie zobaczymy ją na korcie. Niewykluczone, że weźmie ona udział w turnieju rangi WTA 250 w Hamburgu. Impreza ta odbędzie się w dniach 20-26 lipca i będzie rozgrywana na nawierzchni ceglanej.

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