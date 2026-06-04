Chwalińska o krok od podbicia Paryża. Po awansie nawet się z tym nie kryła. "Dajcie mi"

Od kilku lat French Open ma specjalne miejsce w sercach polskich kibiców. Turniej ten został bowiem zdominowany przez Igę Świątek, która aż czterokrotnie zwyciężała już paryskie wielkoszlemowe zmagania.

Edycja z 2026 roku również zostanie zapamiętana przez Polaków na bardzo długo. Tym razem jednak nie za sprawą poczynań Igi Świątek, a Mai Chwalińskiej, która zafundowała całemu światu nie lada niespodziankę. W tym roku wywalczyła ona swoją premierową kwalifikację do głównej drabinki paryskiego turnieju.

W fazie zasadniczej parła natomiast jak burza, pokonując kolejno: Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari, Diane Parry oraz Annę Kalinską. Ta nieprawdopodobna seria zwycięstw pozwoliła jej awansować do półfinału French Open. Cały świat przecierał oczy ze zdumienia, obserwując poczynania kwalifikantki z kraju nad Wisłą.

Chwalińska w finale French Open. "Dajcie mi się pocieszyć"

W boju o finał Maja Chwalińska starła się z Dianą Sznajder, a więc 23. zawodniczką w rankingu WTA. Pierwszy set tego pojedynku był niezwykle wyrównany. Do rozstrzygnięcia jego triumfatorki potrzeby był tie-break. W nim minimalnie lepsza okazała się zawodniczka z kraju nad Wisłą.

Drugi set praktycznie nie różnił się od pierwszego. Tutaj również mogliśmy podziwiać wyrównaną walkę, choć intensywność zagrań wyraźnie zmalała. U Szanjder pojawiły się także problemy zdrowotne, które z pewnością nie ułatwiały jej gry. Po nieco ponad 2 godzinach wszystko było już jasne - Maja Chwalińska awansowała do wielkiego finału.

Po zakończeniu spotkania emocje wzięły górę. Chwalińska była wyraźnie wzruszona całą sytuacją. Na jej twarzy pojawiły się łzy radości. Chwilę później Polka udzieliła wywiadu, w którym podzieliła się swoimi odczuciami.

- To brzmi jak sen. Nie wiem co powiedzieć, przepraszam. Jestem po prostu bardzo szczęśliwa. [...]. Nie ukrywam (czuję się red.) nie najlepiej, ale to Szlem. Trzeba dać z siebie wszystko i jeszcze więcej więc nie narzekam. [...]. Czasami jestem szalona. próbuję zachować spokój, ale wewnątrz mnie jest burza - mówiła Maja Chwalińska.

Później Polka została zapytana o swoje nastawienie do zbliżającego się finału. W tym przypadku postanowiła ona jednak nie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Dajcie mi się nacieszyć tą chwilą. Chcę trochę odetchnąć i cieszyć się po prostu tym, co dzisiaj i zregenerować, aby dać z siebie wszystko w finale

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska Anne-Christine POUJOULAT AFP





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