Chwalińska nie zawiodła. Piękne sceny na korcie. Klub Polki ogłasza

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Skutki urazu odniesionego na Wimbledonie okazały się poważniejsze niż pierwotnie zakładano. Maja Chwalińska wciąż pracuje nad tym, by w pełni sił wrócić do rywalizacji na korcie. Miała jednak już okazję, by pojawić się na turnieju. Na razie nie w roli zawodniczki, a gwiazdy, która zaskoczyła swoją obecnością dzieci startujące w tenisowej rywalizacji. O wszystkim poinformował klub tegorocznej finalistki Rolanda Garrosa BKT Advantage Bielsko-Biała.

Maja Chwalińska z zamkniętymi oczami, trzymająca rakietę przy twarzy. Żółta koszulka z logotypami sponsorów.
Maja Chwalińska Ibrahim Ezzat / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Maja Chwalińska wciąż nie wróciła do pełni sił po feralnym dla siebie Wimbledonie, na którym odpadła już w pierwszej rundzie z powodu problemów zdrowotnych. Te okazały się zaskakująco poważne i to na tyle, że finalistka Rolanda Garrosa musiała przez nie zrezygnować z występu w turniejach WTA w Jassach oraz Hamburgu.

Nieco szerzej na temat obecnego stanu zdrowia 24-latki wypowiedział się na łamach Interii jej menadżer Piotr Szczypka.

- Jest dużo lepiej i Maja czekała do samego końca, aż naradziła się z wszystkimi i podjęta decyzja wydaje się być najbardziej rozsądna. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie przebiegało bez komplikacji. Jeśli tak, to wyjedzie do Ameryki na kilka turniejów, a później przed nią jeszcze Azja - powiedział właściciel BKT Advantage Bielsko-Biała.

Właśnie do tego klubu przynależy Maja Chwalińska, która w przerwie od treningów znalazła czas dla młodych adeptów tenisa.

Piękny gest Mai Chwalińskiej. Klub polskiej tenisistki ujawnia.

24-latka pojawiła się na jednym z dziecięcych turniejów, poświęcając swój czas jego uczestnikom. - Była okazja do wspólnego zdjęcia oraz sesja z autografami - czytamy na profilu BKT Advantage Bielsko-Biała. To piękny, warty docenienia gest w wykonaniu naszej tenisistki.

Nie pierwszy zresztą raz w ostatnim czasie Maja Chwalińska zachowała się w ten sposób. Ostatnio 22. zawodniczka rankingu WTA zaskoczyła także swoją wizytą uczestników letnich szkółek tenisowych, trenujących na kortach BKT Advantage. Takie spotkanie potrafi być pamiątką na całe życie. I motywacją do jeszcze większej pracy dla najmłodszych, by tak jak Maja Chwalińska spełniać swoje sportowe marzenia.

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