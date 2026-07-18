Chwalińska nie zawiodła. Piękne sceny na korcie. Klub Polki ogłasza
Skutki urazu odniesionego na Wimbledonie okazały się poważniejsze niż pierwotnie zakładano. Maja Chwalińska wciąż pracuje nad tym, by w pełni sił wrócić do rywalizacji na korcie. Miała jednak już okazję, by pojawić się na turnieju. Na razie nie w roli zawodniczki, a gwiazdy, która zaskoczyła swoją obecnością dzieci startujące w tenisowej rywalizacji. O wszystkim poinformował klub tegorocznej finalistki Rolanda Garrosa BKT Advantage Bielsko-Biała.
Maja Chwalińska wciąż nie wróciła do pełni sił po feralnym dla siebie Wimbledonie, na którym odpadła już w pierwszej rundzie z powodu problemów zdrowotnych. Te okazały się zaskakująco poważne i to na tyle, że finalistka Rolanda Garrosa musiała przez nie zrezygnować z występu w turniejach WTA w Jassach oraz Hamburgu.
Nieco szerzej na temat obecnego stanu zdrowia 24-latki wypowiedział się na łamach Interii jej menadżer Piotr Szczypka.
- Jest dużo lepiej i Maja czekała do samego końca, aż naradziła się z wszystkimi i podjęta decyzja wydaje się być najbardziej rozsądna. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie przebiegało bez komplikacji. Jeśli tak, to wyjedzie do Ameryki na kilka turniejów, a później przed nią jeszcze Azja - powiedział właściciel BKT Advantage Bielsko-Biała.
Właśnie do tego klubu przynależy Maja Chwalińska, która w przerwie od treningów znalazła czas dla młodych adeptów tenisa.
Piękny gest Mai Chwalińskiej. Klub polskiej tenisistki ujawnia.
24-latka pojawiła się na jednym z dziecięcych turniejów, poświęcając swój czas jego uczestnikom. - Była okazja do wspólnego zdjęcia oraz sesja z autografami - czytamy na profilu BKT Advantage Bielsko-Biała. To piękny, warty docenienia gest w wykonaniu naszej tenisistki.
Nie pierwszy zresztą raz w ostatnim czasie Maja Chwalińska zachowała się w ten sposób. Ostatnio 22. zawodniczka rankingu WTA zaskoczyła także swoją wizytą uczestników letnich szkółek tenisowych, trenujących na kortach BKT Advantage. Takie spotkanie potrafi być pamiątką na całe życie. I motywacją do jeszcze większej pracy dla najmłodszych, by tak jak Maja Chwalińska spełniać swoje sportowe marzenia.