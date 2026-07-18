Maja Chwalińska wciąż nie wróciła do pełni sił po feralnym dla siebie Wimbledonie, na którym odpadła już w pierwszej rundzie z powodu problemów zdrowotnych. Te okazały się zaskakująco poważne i to na tyle, że finalistka Rolanda Garrosa musiała przez nie zrezygnować z występu w turniejach WTA w Jassach oraz Hamburgu.

Nieco szerzej na temat obecnego stanu zdrowia 24-latki wypowiedział się na łamach Interii jej menadżer Piotr Szczypka.

- Jest dużo lepiej i Maja czekała do samego końca, aż naradziła się z wszystkimi i podjęta decyzja wydaje się być najbardziej rozsądna. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie przebiegało bez komplikacji. Jeśli tak, to wyjedzie do Ameryki na kilka turniejów, a później przed nią jeszcze Azja - powiedział właściciel BKT Advantage Bielsko-Biała.

Właśnie do tego klubu przynależy Maja Chwalińska, która w przerwie od treningów znalazła czas dla młodych adeptów tenisa.

Piękny gest Mai Chwalińskiej. Klub polskiej tenisistki ujawnia.

24-latka pojawiła się na jednym z dziecięcych turniejów, poświęcając swój czas jego uczestnikom. - Była okazja do wspólnego zdjęcia oraz sesja z autografami - czytamy na profilu BKT Advantage Bielsko-Biała. To piękny, warty docenienia gest w wykonaniu naszej tenisistki.

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Nie pierwszy zresztą raz w ostatnim czasie Maja Chwalińska zachowała się w ten sposób. Ostatnio 22. zawodniczka rankingu WTA zaskoczyła także swoją wizytą uczestników letnich szkółek tenisowych, trenujących na kortach BKT Advantage. Takie spotkanie potrafi być pamiątką na całe życie. I motywacją do jeszcze większej pracy dla najmłodszych, by tak jak Maja Chwalińska spełniać swoje sportowe marzenia.

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzębowski/Reporter East News





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