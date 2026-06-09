Chwalińska nie powtórzyła jej wyczynu. Oceniła Polkę. Klasy nie kupisz

Od kobiecego finału tegorocznej edycji Roland Garros minęło już kilka dni, ale emocje wśród polskich kibiców jeszcze nie opadły. To zasługa Mai Chwalińskiej, która swoim występem w Paryżu zachwyciła miliony fanów nad Wisłą.

To była wręcz niewiarygodna historia. 24-latka do turnieju głównego awansowała z kwalifikacji, a później mecz po meczu pokonywała kolejne, w teorii, mocniejsze od niej przeciwniczki. Dotarła aż do finału, w którym musiała uznać wyższość równie mocno utalentowanej Mirry Andriejewej. Rosjanka wygrała 6:3, 6:2.

Przegrany decydujący bój niczego jednak nie zmienił. Chwalińska oczarowała polskich kibiców, a o tym jak cenią wynik Polki w stolicy Francji najlepiej świadczą sceny z poniedziałkowego jej przylotu do Warszawy. Na lotnisku tenisistkę powitały tłumy, a gratulacje wręcz nie miały końca.

Klasa. Raducanu z jasnym przekazem ws. Chwalińskiej

W tej całej wielkiej radości z sukcesu 24-latki można żałować tylko jednego - Polka była o krok od wyrównania wyczynu Emmy Raducanu, która w 2021 roku do głównego turnieju US Open również dostała się z kwalifikacji, a później wygrała całe zawody. Chwalińskiej zabrakło zwycięstwa z Andriejewą, by była drugą tenisistką w historii z takim dokonaniem.

Ostatecznie historyczne osiągnięcie wciąż dzierży tylko Raducanu. Brytyjka z uwagą śledziła jednak losy Polki w Paryżu i skierowała pod adresem reprezentantki Polski wiele pozytywnych słów.

- Wykonała niesamowitą robotę i bardzo się cieszę, że jej tak poszło. Na pewno pomoże jej to zbudować pewność siebie. Naprawdę wyjątkowe było oglądanie jej dobrych wyników, zabawy na korcie i ile czerpała z tego przyjemności.

- Nadal nikt nie powtórzył tego, co ja dokonałam, ale droga jest otwarta. Skoro ja potrafiłam, to znajdą się i inni gotowi na taki wyczyn - podkreśliła Brytyjka dla BBC Sport.

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP





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