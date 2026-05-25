Chwalińska ledwo zeszła z kortu po sensacji i stało się. Nie ma mowy o pomyłce

Łukasz Olszewski

Maja Chwalińska już w pierwszej rundzie wpadła na jedną z najlepszych zawodniczek na świecie i wydawało się, że przejście Qinwen Zheng będzie niezwykle trudne. Polka ograła jednak Chinkę w dwóch setach, wykorzystując jej seryjne błędy. Chwilę po tym, jak Polka zameldowała się w II rundzie paryskiego turnieju Wielkiego Szlema jasne stało się, że dokonała rzeczy historycznej w przekroju całej swojej kariery.

Maja Chwalińska podczas Roland Garros
Maja Chwalińska podczas Roland GarrosMARCIN CHOLEWINSKI/ NEWSPIX.PLNewspix.pl

Już sam awans do drabinki głównej Roland Garros 2026, był dla Mai Chwalińskiej spełnieniem marzeń i historycznym wyczynem. 25-letnia Polka zameldowała się w tej fazie turnieju dopiero po raz pierwszy w swojej karierze. Szybko stało się jasne, że już od początku czeka ją ogromne wyzwanie, bowiem w pierwszej rundzie trafiła na Qinwen Zheng, a więc mistrzynię olimpijską z 2024 roku.

Chinka jednak nie przypominała samej siebie z najlepszych czasów, popełniając kolejne, niewymuszone błędy. Polka szybko zauważyła więc, że niemoc rywalki można przekuć w sukces i zaczęła grać długie, wysokie piłki, uniemożliwiając Chince przyspieszanie gry. Ostatecznie doszło na korcie numer 7 do ogromnej sensacji, bo Chwalińska wygrała 6:4, 6:0 i zameldowała się w drugiej rundzie paryskiego turnieju.

Oprócz naturalnie wyśrubowania swojego rekordu w historii występów na kortach Rolanda Garrosa, Chwalińskiej udało się dokonać jeszcze jednej, historycznej rzeczy. Mianowicie Zheng została najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką, którą pokonała Chwalińska w czasie swojej kariery.

Michał Chmielewski

Chinka, która w przeszłości zajmowała nawet 4. miejsce w rankingu WTA, do meczu z Chwalińską przystępowała jako 56. zawodniczka na świecie. To i tak sprawiało, że 114. Polaka nie była faworytką.

Jak wyliczył Marek Golba z serwisu "tenisklub.pl", to i tak o 12 pozycji wyżej niż Mayar Sherif, którą Chwalińska pokonała w 2024 w Buenos Aires, podczas turnieju WTA 125. Co więcej, Zheng to dziesiąta zawodniczka sklasyfikowana w pierwszej setce rankingu WTA, która została pokonała przez zawodniczkę z Dąbrowy Górniczej.

Na tym sukces 25-letnie Polki podczas tegorocznego Roland Garros może się nie zakończyć. W II rundzie paryskiego turnieju zmierzy się ona Elise Mertens. Belgijka, która pokonała Tatjanę Marię 7:5 i 6:0. zajmuje obecnie 21. miejsce w światowym rankingu. Relacje tekstowe z meczów polskich zawodników na Roland Garros dostępne są na portalu sport.interia.pl.

Maja ChwalińskaZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Maja ChwalińskaMarcin Golba/Nur PhotoAFP
Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału WTA 125 w AntalyiAlex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP


