Chwalińska kompletnie zaskoczona na wizji, musiała przerwać. Poruszenie w studiu

To, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach na paryskich kortach, na zawsze zapisało się nie tylko w pamięci Mai Chwalińskiej, ale również w historii polskiego i światowego tenisa. Polka przeszła od kwalifikacji Rolanda Garrosa aż do wielkiego finału i dopiero tam musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej.

To jednak nie zmieniło odbioru 24-latki w naszym kraju, która już na lotniksu była witana, jak królowa. Niecałą dobę po przylocie do Warszawy pojawiła się także w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie czekała na nią niespodzianka.

Zanim Marcin Prokop i Dorota Wellman rozpoczęli rozmowę z Chwalińską, cała ekipa programu zgotowała jej przywitanie gromkimi brawami. tu jednak finalistka Rolanda Garrosa po raz kolejny potwierdziła, że jest niezwykle skromną osobą.

Po kilkunastu sekundach czuła już najpewniej narastający dyskomfort i pokazała gestem opadających dłoni, aby brawa "zamilkły". Chwilę później miała już okazję przekazać, że ogromna popularność, która na nią spadła nadal jest dla niej nowością.

- Dla mnie to też jest jeszcze troszkę jak sen. Nie będę ukrywać, bo ten skok był ogromny i to wszystko wydarzyło się w krótkim odstępie czasowym, dlatego też jeszcze nie dowierzam - rozpoczęła rozmowę.

O ile wiele osób może przypuszczać, że sukces Chwalińskiej jest "nagły", to sama zainteresowana jasno dała do zrozumienia, że na takie chwile pracuje się całe życie, czego oczywiście nie widać na pierwszy rzut oka.

- To jest śmieszne, bo ogólnie życie i sport... Jednak ja gram od 7. roku życia i naprawdę bardzo długo pracowałam, żeby w tym miejscu się znaleźć. Od dziecka, każdego dnia tak naprawdę i to się może wydawać, że to się wydarzyło z dnia na dzień, a 18 lat gram w tenisa, tak naprawdę - wyjaśniła.

Tuż przed zejściem z anteny, Chwalińska miała okazję zapozować ze swoim trofeum przywiezionym z Paryża i w tym momencie znów w studiu rozległy się brawa. To znów speszyło tenisistkę, która postanowiła ukryć twarz za "talerzem".

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Maja Chwalińska PAP/EPA

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP





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