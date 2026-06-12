Chwalińska już zainwestowała. Ważna decyzja Polki. Menedżer skomentował

Nie bez powodu nad Mają Chwalińską rozpływa się obecnie cały tenisowy świat. Polka nad Sekwaną dokonała rzeczy historycznej i przeszła drogę od eliminacji do wielkoszlemowego finału. Dopiero w nim uznała wyższość plasującej się w czołowej dziesiątce Mirry Andriejewej. Pomimo porażki, w ojczyźnie 24-latka została przywitana niczym królowa. Ludziom zaimponowała zresztą nie tylko za sprawą świetnej gry. Kibice Miechowiankę cenią także za sposób bycia.

Przyjaciółka Igi Świątek bardzo dba choćby o przyszłość uprawianej dyscypliny w kraju nad Wisłą. I jest wdzięczna klubowi z Bielska-Białej za to, że w jego barwach wypłynęła na szerokie wody. Finalistka Rolanda Garrosa z tego powodu rok temu została akcjonariuszką Sports Advantage S.A. O wszystkim informował portal "polski-tenis.pl". "17 lat temu stawiała pierwsze kroki na korcie, a dziś podejmuje wyzwania dorosłości z pełną świadomością i odpowiedzialnością" - cieszył się wtedy Piotr Szczypka, menedżer gwiazdy.

Maja Chwalińska inwestuje w klub, który reprezentuje. Wyjątkowy gest

Wspomniany działacz pełni także funkcję prezesa klubu, w który zainwestowała Maja Chwalińska. Dlatego też był on podwójnie szczęśliwy. Kilkanaście miesięcy później jego humor uległ jeszcze większej poprawie ze względu na sukces 24-latki w Paryżu. Mało tego, sama zawodniczka wciąż nie szczędzi grosza na rozwój ośrodka. Tym razem chodzi o budowę centrum odnowy biologicznej. "Zrobiła to tak naprawdę z ostatnich swoich oszczędności" - ujawnił w tym tygodniu Piotr Szczypka na łamach WP SportoweFakty.

"Ona nigdy nie wydawała pieniędzy na głupoty, jak nowe torebki czy inne gadżety. To, co zarobiła na korcie, inwestowała w siebie. Tym razem chciała także okazać wdzięczność dla naszej organizacji za wcześniejszą pomoc. Mam nadzieję, że za rok budynek zostanie już otworzony, a Maja znajdzie tam wszystko, czego będzie potrzebowała. To jednak nie koniec, bo jestem przekonany, że teraz pomoże nam wychować kolejne gwiazdy tenisa, by za dziesięć lat w światowej czołówce pojawiła się kolejna reprezentantka naszego klubu" - dodał.

Miechowianka do gry wróci za kilka tygodni, kiedy to rozpocznie się Wimbledon. Tekstowe relacje na żywo ze spotkań Polki w Interia Sport.

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON East News

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP





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