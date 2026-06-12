Chwalińska już zainwestowała. Ważna decyzja Polki. Menedżer skomentował
Po Rolandzie Garrosie śmiało można powiedzieć, że Maja Chwalińska jest obecnie najpopularniejszą polską sportsmenką. Kibice oraz dziennikarze śledzą jej każdy ruch, co pokazały choćby niedawne sceny z warszawskiego lotniska. Polka imponuje jednak nie tylko na korcie. Przyjaciółka Igi Świątek ma już za sobą choćby jedną ważną decyzję. 24-latka została akcjonariuszką klubu. Ale to wciąż było dla niej za mało.
Nie bez powodu nad Mają Chwalińską rozpływa się obecnie cały tenisowy świat. Polka nad Sekwaną dokonała rzeczy historycznej i przeszła drogę od eliminacji do wielkoszlemowego finału. Dopiero w nim uznała wyższość plasującej się w czołowej dziesiątce Mirry Andriejewej. Pomimo porażki, w ojczyźnie 24-latka została przywitana niczym królowa. Ludziom zaimponowała zresztą nie tylko za sprawą świetnej gry. Kibice Miechowiankę cenią także za sposób bycia.
Przyjaciółka Igi Świątek bardzo dba choćby o przyszłość uprawianej dyscypliny w kraju nad Wisłą. I jest wdzięczna klubowi z Bielska-Białej za to, że w jego barwach wypłynęła na szerokie wody. Finalistka Rolanda Garrosa z tego powodu rok temu została akcjonariuszką Sports Advantage S.A. O wszystkim informował portal "polski-tenis.pl". "17 lat temu stawiała pierwsze kroki na korcie, a dziś podejmuje wyzwania dorosłości z pełną świadomością i odpowiedzialnością" - cieszył się wtedy Piotr Szczypka, menedżer gwiazdy.
Maja Chwalińska inwestuje w klub, który reprezentuje. Wyjątkowy gest
Wspomniany działacz pełni także funkcję prezesa klubu, w który zainwestowała Maja Chwalińska. Dlatego też był on podwójnie szczęśliwy. Kilkanaście miesięcy później jego humor uległ jeszcze większej poprawie ze względu na sukces 24-latki w Paryżu. Mało tego, sama zawodniczka wciąż nie szczędzi grosza na rozwój ośrodka. Tym razem chodzi o budowę centrum odnowy biologicznej. "Zrobiła to tak naprawdę z ostatnich swoich oszczędności" - ujawnił w tym tygodniu Piotr Szczypka na łamach WP SportoweFakty.
"Ona nigdy nie wydawała pieniędzy na głupoty, jak nowe torebki czy inne gadżety. To, co zarobiła na korcie, inwestowała w siebie. Tym razem chciała także okazać wdzięczność dla naszej organizacji za wcześniejszą pomoc. Mam nadzieję, że za rok budynek zostanie już otworzony, a Maja znajdzie tam wszystko, czego będzie potrzebowała. To jednak nie koniec, bo jestem przekonany, że teraz pomoże nam wychować kolejne gwiazdy tenisa, by za dziesięć lat w światowej czołówce pojawiła się kolejna reprezentantka naszego klubu" - dodał.
Miechowianka do gry wróci za kilka tygodni, kiedy to rozpocznie się Wimbledon. Tekstowe relacje na żywo ze spotkań Polki w Interia Sport.