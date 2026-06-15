Chwalińska już z pierwszym triumfem w Wimbledonie. To był spektakl. 6:0 na start

Maja Chwalińska zachwyciła znakomitą formą w tegorocznej edycji Roland Garros. Okazała się pierwszą w dziejach kwalifikantką, która dotarła do finału paryskiej imprezy. Zameldowała się w nim dzięki dziewięciu zwycięskim spotkaniom z rzędu, przegrywając w sumie ledwie jednego seta.

Nie był to jednak pierwszy turniej Wielkiego Szlema, w którym Polka zaimponowała wymagającej publiczności nietuzinkowym stylem gry. Tenis godny aplauzu zaprezentowała już w 2022 roku na kortach Wimbledonu. Tam też zaczynała od kwalifikacji.

Chwalińska dała popis w Londynie. Spektakularny debiut. W pokonanym polu mistrzyni Wielkiego Szlema

W I rundzie Maja trafiła wówczas na wielokrotną mistrzynię imprez wielkoszlemowych w deblu, Katerinę Siniakową. Faworytką konfrontacji była Czeszka. Klasyfikowano ją na 79. pozycji w rankingu WTA.

Chwalińska notowana była na 170. lokacie. W dodatku był to jej absolutny debiut w Wielkim Szlemie, jeśli chodzi o drabinkę główną. Przedmeczowe spekulacje okazały się jednak chybione. Polka dała popis skuteczności i finezji zarazem.

Pierwszy set trwał tylko 25 minut. Nasza zawodniczka przeszła przez niego jak tornado, gromiąc rywalkę 6:0. Bardziej wyrównana okazała się druga partia - w niej tenisistka z Dąbrowy Górniczej prowadziła już 5:3 i 30:0. Siniakowa zdołała wyrównać, ale ostatecznie przegrała to rozdanie 5:7.

Już wtedy Chwalińska imponowała tym, co stało się jej znakiem rozpoznawczym w zakończonym niedawno French Open. Drop szoty, slajsy, precyzyjne loby i zmiana rytmu gry. Londyńska publika była oczarowana.

Polka zakończyła udział w turnieju na II rundzie, ale udany debiut uznano za ostateczne i niepodważalne potwierdzenie powrotu Mai do wielkiej gry. Rok wcześniej zawiesiła karierę, tłumacząc decyzję depresją. Wydawało się, że to może być trwałe załamanie jej przygody z tenisem. Mroczny scenariusz na szczęście nie doczekał się realizacji.

Dzisiaj 24-letnia tenisistka otwiera zupełnie nowy rozdział. Po sukcesie w Paryżu jest 21. rakietą świata. I sposobi się do kolejnego startu w Wimbledonie. Z "dziką kartą" czy jednak bez niej? Odpowiedź na to pytanie poznać mamy najpóźniej w środę.

Maja Chwalińska Grzegorz Wajda/REPORTER / GLYN KIRK/AFP/East News East News

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





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