Chwalińska już z pierwszym triumfem w Wimbledonie. To był spektakl. 6:0 na start

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Niecierpliwie oczekujemy dobrych wieści dla Mai Chwalińskiej z Londynu. Otrzyma "dziką kartę" na Wimbledon czy jednak będzie musiała przystąpić do trzystopniowych kwalifikacji? Ten drugi wariant przerabiała przed czterema laty - z dobrym efektem. Awansowała do turnieju głównego, a tam już w pierwszej rundzie dała niezapomniany popis. Lekcję tenisa odebrała od Polki wielokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema.

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Maja Chwalińska Zabulon Laurent/ABACAEast News

Maja Chwalińska zachwyciła znakomitą formą w tegorocznej edycji Roland Garros. Okazała się pierwszą w dziejach kwalifikantką, która dotarła do finału paryskiej imprezy. Zameldowała się w nim dzięki dziewięciu zwycięskim spotkaniom z rzędu, przegrywając w sumie ledwie jednego seta.

Nie był to jednak pierwszy turniej Wielkiego Szlema, w którym Polka zaimponowała wymagającej publiczności nietuzinkowym stylem gry. Tenis godny aplauzu zaprezentowała już w 2022 roku na kortach Wimbledonu. Tam też zaczynała od kwalifikacji.

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W I rundzie Maja trafiła wówczas na wielokrotną mistrzynię imprez wielkoszlemowych w deblu, Katerinę Siniakową. Faworytką konfrontacji była Czeszka. Klasyfikowano ją na 79. pozycji w rankingu WTA.

Chwalińska notowana była na 170. lokacie. W dodatku był to jej absolutny debiut w Wielkim Szlemie, jeśli chodzi o drabinkę główną. Przedmeczowe spekulacje okazały się jednak chybione. Polka dała popis skuteczności i finezji zarazem.

Pierwszy set trwał tylko 25 minut. Nasza zawodniczka przeszła przez niego jak tornado, gromiąc rywalkę 6:0. Bardziej wyrównana okazała się druga partia - w niej tenisistka z Dąbrowy Górniczej prowadziła już 5:3 i 30:0. Siniakowa zdołała wyrównać, ale ostatecznie przegrała to rozdanie 5:7.

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Już wtedy Chwalińska imponowała tym, co stało się jej znakiem rozpoznawczym w zakończonym niedawno French Open. Drop szoty, slajsy, precyzyjne loby i zmiana rytmu gry. Londyńska publika była oczarowana.

Polka zakończyła udział w turnieju na II rundzie, ale udany debiut uznano za ostateczne i niepodważalne potwierdzenie powrotu Mai do wielkiej gry. Rok wcześniej zawiesiła karierę, tłumacząc decyzję depresją. Wydawało się, że to może być trwałe załamanie jej przygody z tenisem. Mroczny scenariusz na szczęście nie doczekał się realizacji.

Dzisiaj 24-letnia tenisistka otwiera zupełnie nowy rozdział. Po sukcesie w Paryżu jest 21. rakietą świata. I sposobi się do kolejnego startu w Wimbledonie. Z "dziką kartą" czy jednak bez niej? Odpowiedź na to pytanie poznać mamy najpóźniej w środę.

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Kobieta w zielonej sportowej kurtce stoi ze splecionymi dłońmi, na tle znajduje się okrągłe logo turnieju Wimbledon z widocznymi rakietami tenisowymi i napisem „The Championships Wimbledon”.
Maja ChwalińskaGrzegorz Wajda/REPORTER / GLYN KIRK/AFP/East NewsEast News
Zawodniczka tenisowa wykonuje dynamiczny zamach rakietą podczas meczu, skupiona na grze, ubrana w jasnożółty bezrękawnik sportowy.
Maja ChwalińskaJULIEN DE ROSAAFP
Tenisistka w żółtym stroju uśmiecha się, przyciskając rakietę do twarzy, na tle rozmytej publiczności.
Maja ChwalińskaJULIEN DE ROSAAFP


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