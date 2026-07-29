Chwalińska już wraca na kort. Tymczasem padły bolesne słowa. "Nie sądzę"

Wszystko wskazuje na to, że Maja Chwalińska będzie największym tenisowym odkryciem tego sezonu. Nasza reprezentantka jako pierwsza kwalifikantka w historii dotarła do finału Rolanda Garrosa. Na paryskiej mączce przegrała tylko z Mirrą Andriejewą w meczu o tytuł. Tak czy inaczej pokochali ją eksperci i kibice z całego świata.

Dzięki kapitalnemu występowi w stolicy Francji Polka otrzymała "dziką kartę" na Wimbledonie. Tam w pierwszej rundzie mierzyła się z Mananchayą Sawangkaew. W pewnym momencie miała piłkę meczową na 6:2, 6:2, jednak wtedy... poślizgnęła się i doznała kontuzji. Rywalka wykorzystała okazję i odniosła zwycięstwo.

Chwalińska wraca do gry, a tu takie słowa. Przekazano bolesną prawdę

Tym sposobem ostatni mecz Chwalińska rozegrała właśnie w Londynie. Później regularnie wycofywała się z kolejnych turniejów z powodu urazu. Teraz wiemy, że niebawem zagra w Toronto. Co ciekawe, będzie to jej oficjalny debiut w głównej fazie "tysięcznika".

Obecnie finalistka ostatniej edycji Rolanda Garrosa zajmuje 21. miejsce w rankingu WTA. Czy jej wyczyn z Paryża był tylko jednorazowym "strzałem"? A może to dopiero początek drogi do pierwszej dziesiątki światowego zestawienia? W tym temacie głos na kanale "Break Point" zabrali Marek Furjan i Dawid Celt.

- Powiem uczciwie - ja nie sądzę, że Maja Chwalińska będzie tenisistką bardzo regularnie grającą w finałach imprez wielkoszlemowych. Nie mówię, że to się nie może wydarzyć. Broń boże, nie będę zamykał drzwi, ale nie jest naturalną kandydatką w dobie tych tenisistek, o których powiedzieliśmy (Muchova, Noskova, Pegula, Kostiuk - red.) - powiedział pierwszy z nich.

- Pytanie brzmi, w jakim kontekście to rozpatrujemy? Tenisistkę czołowej 30? 40? 50? Uważam, że jak najbardziej może tam zostać, nawet się tego spodziewam. Ale czy wejdzie w klincz ze Świątek, Pegulą i Sabalenką w walce o numer jeden na świecie? Będę zaskoczony, mówiąc uczciwie, z całą miłością do Mai - dodał.

- Ja się zgadzam z tobą w stu procentach. Jestem bardzo ciekawy jej meczów na twardych kortach - dodał kapitan reprezentacji Polski BJK przed najbliższymi startami Polki.

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON East News

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzębowski/Reporter East News

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP





Taylor Fritz - Zizou Bergs. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport