Chwalińska już po starciu z Linette. Trzysetowy mecz u progu Wimbledonu

W piątek o godz. 11:00 czasu polskiego przeprowadzono ceremonię losowania głównej drabinki Wimbledonu w grze pojedynczej. Póki co mamy w niej sześciu naszych reprezentantów. Teoretyczną szansę posiada jeszcze Katarzyna Kawa, która może się dostać jako "szczęśliwa przegrana" z eliminacji.

Na ten moment mamy w singlu cztery tenisistki i dwóch zawodników. W pierwszej rundzie: Iga Świątek trafiła na Taylor Townsend, Maja Chwalińska na Mananchayę Sawangkaew, Magdalena Fręch na Annę Kalinską, Magda Linette na Mirrę Andriejewą, Kamil Majchrzak na Alejandro Tabilo, a Hubert Hurkacz - na Caspera Ruuda.

Większość naszych reprezentantów czeka zatem spore wyzwanie. Teoretycznie najtrudniejsze zadanie na papierze posiada Magda Linette, która zmierzy się z mistrzynią tegorocznego Roland Garros. Rosjanka nie zanotowała jednak jeszcze żadnego zwycięstwa na trawie w sezonie 2026. Swój jedyny mecz, rozegrany w środę w Bad Homburg, przegrała po dwusetowej batalii z Jekateriną Aleksandrową. To daje nadzieję, że Poznanianka może postawić się triumfatorce wielkoszlemowej imprezy w Paryżu.

Polska ekipa chce jak najlepiej przygotować się do Wimbledonu. Każdy posiada nieco odrębny plan. Trzech naszych reprezentantów zdecydowało się na udział w pokazowej imprezie The Boodles Tennis. Rozgrywki odbywają się w Stoke Park, na obrzeżach Londynu. W środę i czwartek rywalizował tam Hubert Hurkacz. Trzy dni temu Wrocławianin bez straty seta pokonał Sebastiana Baeza, a przedwczoraj uległ Jakubowi Mensikowi po decydującej partii.

Chwalińska i Linette rozegrały sparing przed Wimbledonem

W piątek do akcji wkroczyły Maja Chwalińska i Magda Linette. Ich mecz zaplanowano jako ostatnie spotkanie dnia, nie przed godz. 18:00 czasu polskiego. Dla finalistki Roland Garros był to jedyny test na trawie przed poniedziałkowym otwarciem Wimbledonu. Poznanianka posiadała już na swoim koncie kilka pojedynków na tej nawierzchni w tym sezonie, dotarła m.in. do półfinału WTA 250 w 's-Hertogenbosch.

W związku z tym, że impreza ma charakter zamknięty, nie przeprowadzono żadnej transmisji z wydarzenia. Mecz mogły oglądać wyłącznie osoby znajdujące się na trybunach obiektu położonego w Stoke Park. Organizatorzy opublikowali jedynie wynik oraz krótką relację na swojej stronie. Pierwszą partię wygrała Linette, drugą - Chwalińska. Przy stanie 1-1 w setach rozegrano super tie-break, do 10 wygranych punktów. W nim lepsza okazała się Magda. Ostatecznie Poznanianka triumfowała 6:3, 3:6, 10-6.

W innych piątkowych meczach: Giovanni Mpetshi Perricard wygrał z Roberto Bautistą-Agutem 6:7(4), 7:6(5), 10-5, a Stefanos Tsitsipas okazał się lepszy od Dino Prizmicia, zwyciężając 3:6, 7:6(4), 10-5. Kibice zgromadzeni na trybunach nie mogli zatem narzekać na brak emocji, bowiem każdy z wczorajszych pojedynków zakończył się super tie-breakiem. Dzisiaj nie zobaczymy już w akcji naszych reprezentantów podczas imprezy w Stoke Park. Najbliższa okazja - w poniedziałek, już podczas pierwszej rundy Wimbledonu.

Więcej informacji wkrótce...

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Magda Linette Martin Keep AFP

Hubert Hurkacz Rick Rycroft East News





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