Chwalińska już po starciu z Linette. Trzysetowy mecz u progu Wimbledonu
Dokładnie trzy tygodnie temu Maja Chwalińska rozgrywała finał Roland Garros. Tymczasem już dziś Polka jest myślami przy kolejnej wielkoszlemowej imprezie, czyli Wimbledonie. Nasza reprezentantka dostała dziką kartę do głównej drabinki, przez co nie musiała brać udziału w eliminacjach i mogła poświęcić ten czas na trening. Wczoraj, podczas pokazowej imprezy The Boodles Tennis na terenie Stoke Park, rozegrała sparingowy mecz z inną Polką - Magdą Linette.
W piątek o godz. 11:00 czasu polskiego przeprowadzono ceremonię losowania głównej drabinki Wimbledonu w grze pojedynczej. Póki co mamy w niej sześciu naszych reprezentantów. Teoretyczną szansę posiada jeszcze Katarzyna Kawa, która może się dostać jako "szczęśliwa przegrana" z eliminacji.
Na ten moment mamy w singlu cztery tenisistki i dwóch zawodników. W pierwszej rundzie: Iga Świątek trafiła na Taylor Townsend, Maja Chwalińska na Mananchayę Sawangkaew, Magdalena Fręch na Annę Kalinską, Magda Linette na Mirrę Andriejewą, Kamil Majchrzak na Alejandro Tabilo, a Hubert Hurkacz - na Caspera Ruuda.
Większość naszych reprezentantów czeka zatem spore wyzwanie. Teoretycznie najtrudniejsze zadanie na papierze posiada Magda Linette, która zmierzy się z mistrzynią tegorocznego Roland Garros. Rosjanka nie zanotowała jednak jeszcze żadnego zwycięstwa na trawie w sezonie 2026. Swój jedyny mecz, rozegrany w środę w Bad Homburg, przegrała po dwusetowej batalii z Jekateriną Aleksandrową. To daje nadzieję, że Poznanianka może postawić się triumfatorce wielkoszlemowej imprezy w Paryżu.
Polska ekipa chce jak najlepiej przygotować się do Wimbledonu. Każdy posiada nieco odrębny plan. Trzech naszych reprezentantów zdecydowało się na udział w pokazowej imprezie The Boodles Tennis. Rozgrywki odbywają się w Stoke Park, na obrzeżach Londynu. W środę i czwartek rywalizował tam Hubert Hurkacz. Trzy dni temu Wrocławianin bez straty seta pokonał Sebastiana Baeza, a przedwczoraj uległ Jakubowi Mensikowi po decydującej partii.
Chwalińska i Linette rozegrały sparing przed Wimbledonem
W piątek do akcji wkroczyły Maja Chwalińska i Magda Linette. Ich mecz zaplanowano jako ostatnie spotkanie dnia, nie przed godz. 18:00 czasu polskiego. Dla finalistki Roland Garros był to jedyny test na trawie przed poniedziałkowym otwarciem Wimbledonu. Poznanianka posiadała już na swoim koncie kilka pojedynków na tej nawierzchni w tym sezonie, dotarła m.in. do półfinału WTA 250 w 's-Hertogenbosch.
W związku z tym, że impreza ma charakter zamknięty, nie przeprowadzono żadnej transmisji z wydarzenia. Mecz mogły oglądać wyłącznie osoby znajdujące się na trybunach obiektu położonego w Stoke Park. Organizatorzy opublikowali jedynie wynik oraz krótką relację na swojej stronie. Pierwszą partię wygrała Linette, drugą - Chwalińska. Przy stanie 1-1 w setach rozegrano super tie-break, do 10 wygranych punktów. W nim lepsza okazała się Magda. Ostatecznie Poznanianka triumfowała 6:3, 3:6, 10-6.
W innych piątkowych meczach: Giovanni Mpetshi Perricard wygrał z Roberto Bautistą-Agutem 6:7(4), 7:6(5), 10-5, a Stefanos Tsitsipas okazał się lepszy od Dino Prizmicia, zwyciężając 3:6, 7:6(4), 10-5. Kibice zgromadzeni na trybunach nie mogli zatem narzekać na brak emocji, bowiem każdy z wczorajszych pojedynków zakończył się super tie-breakiem. Dzisiaj nie zobaczymy już w akcji naszych reprezentantów podczas imprezy w Stoke Park. Najbliższa okazja - w poniedziałek, już podczas pierwszej rundy Wimbledonu.
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