Chwalińska już po spotkaniu z Rutnickim. Błyskawicznie zabrała głos

Maja Chwalińska zakończyła swoją niesamowitą przygodę w Roland Garros w ostatnim meczu żeńskim imprezy. Polka mierzyła się z Mirrą Andriejewą, która była wyraźną faworytką finału paryskiej imprezy. Przez pierwsze sześć gemów wydawało się, że Rosjanka może mieć problemy z Chwalińską.

Niestety od tego momentu górę zaczęła brać jej siła uderzeń, a Maja została zepchnięta głęboko do defensywy. To zakończyło się porażką naszej zawodniczki po niespełna 90 minutach gry. Mimo tego Polka po ostatniej piłce była realnie szczęśliwa, nie było widać po niej wielkiego smutku.

Chwalińska krótko po wizycie w ministerstwie

Dwa dni po finale Maja wróciła do kraju, gdzie została przywitana przez kibiców na lotnisku Chopina w Warszawie. Z portu lotniczego przeniosła się na różnego rodzaju aktywności medialne. Dzień później Chwalińska pojawiła się w Ministerstwie Sportu i Turystyki, co było dla niej ogromnym wyróżnieniem.

Od ministra Jakuba Rutnickiego dowiedziała się, że przyznano jej stypendium sportowe w wysokości 9600 zł brutto miesięcznie. Po spotkaniu w mediach społecznościowych ministra pojawiła się krótka rolka wideo z udziałem Chwalińskiej. Polka na nagraniu opisała swoje wrażenia po spotkaniu z Rutnickim.

- Ja bardzo się cieszę, oczywiście dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za to wyróżnienie i spróbuję spożytkować to najlepiej jak to tylko możliwe na dalszy mój rozwój - powiedziała krótko finalistka Roland Garros. Chwalińska do gry wróci dopiero podczas Wimbledonu. Nie wiemy jeszcze, czy będzie musiała wystąpić w kwalifikacjach.

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Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału WTA 125 w Antalyi Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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