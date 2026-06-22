Chwalińska już na Wimbledonie. Sabalenka i Gauff obok Polki. Wszystko udokumentowane

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Sześć dni temu włodarze Wimbledonu opublikowali informację, że Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do głównej drabinki wielkoszlemowych zmagań na trawie. Nasza reprezentantka wróciła już wtedy z wakacji i od razu wzięła się do pracy. W weekend przebywała jeszcze u siebie, ale dziś mamy potwierdzenie, że finalistka Roland Garros dotarła do Londynu. 24-latka ma za sobą pierwszy test na kortach w Aorangi Park. Polka szybko znalazła się na radarze organizatorów, m.in. obok Aryny Sabalenki. Oto szczegóły.

Maja Chwalińska i Aryna Sabalenka zameldowały się już na kortach Wimbledonu
Maja Chwalińska i Aryna Sabalenka zameldowały się już na kortach WimbledonuMUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP / Tobias SCHWARZ / AFPAFP

16 czerwca ogłoszono pierwsze dzikie karty do tegorocznej rywalizacji na Wimbledonie. Ku radości polskich kibiców i nie tylko, w gronie wyróżnionych osób znalazła się Maja Chwalińska. Nasza reprezentantka nie miała zapewnionej bezpośredniej kwalifikacji, gdyż na listach startowych znalazł się jej ranking sprzed wspaniałego występu w Roland Garros. 24-latka musiała zatem liczyć na hojność ze strony włodarzy londyńskich rozgrywek albo pogodzić się z faktem, że trzeba stanąć do rywalizacji w eliminacjach. Na szczęście wygrała ta pierwsza opcja.

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Dzięki temu Chwalińska dostała cenny czas na zoptymalizowanie treningu. Po powrocie z wakacji mogła się skupić na przygotowaniu pod względem motorycznym, by teraz zaliczyć cykl spokojnych zajęć na kortach trawiastych. "Wylot mamy w poniedziałek i będziemy trenować w Londynie na trawie. Ma być możliwość, by korzystać z kortów treningowych w Aorangi Park. I to jest przez nas pożądany scenariusz" - przekazał kilka dni temu Jaroslav Machovsky, czyli trener Mai, w rozmowie z Arturem Gacem z Interii.

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Maja Chwalińska w gronie gwiazd. Wimbledon informuje

W weekend nasza reprezentantka przebywała jeszcze u siebie, miała m.in. spotkanie w Bielsku-Białej z obecnym ministrem sportu - Jakubem Rutnickim. Teraz finalistka Roland Garros jest już w stolicy Wielkiej Brytanii. O potwierdzenie tej wiadomości pokusił się nawet oficjalny profil Wimbledonu. Tuż po godz. 16:00 na portalu X (dawniej Twitter) zamieszczono kilka fotografii z podpisem "Poniedziałkowy nastrój". Na jednej z nich widzimy Maję, która udaje się na trening w Aorangi Park, niosąc swoją torbę. Polka znalazła się w doborowym towarzystwie, bowiem na zdjęciach obok znajdują się: Aryna Sabalenka, Emma Raducanu i Coco Gauff. Nasza tenisistkę zamieszczono zatem w gronie zawodniczek należących do największych gwiazd.

Chwalińska ma już za sobą pierwszy test na kortach trawiastych. W kolejnych dniach nadejdą kolejne. Losowanie głównej drabinki Wimbledonu zaplanowano na piątek. Ceremonia ma się rozpocząć o godz. 11:00 czasu polskiego. Na ten moment Maja jest rozstawiona z "20". Numerek trzy przypadnie broniącej tytułu Idze Świątek. Główne zmagania w ramach londyńskiego Szlema odbędą się w dniach 29 czerwca - 12 lipca. Póki co rozgrywane są eliminacje, w których biorą udział dwie Polki: Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova. Dziś poznały swoje pierwsze rywalki, a jutro stoczą premierowe pojedynki.

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Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w zieloną sportową kurtkę z widocznymi naszywkami sponsorskimi, siedzi w jasnym pomieszczeniu.
Maja ChwalińskaFoto OlimpikAFP
Tenisistka w żółtym stroju trzymająca rakietę tenisową, unosząca rękę w geście pożegnania lub podziękowania na tle rozmytej publiczności na trybunach.
Aryna SabalenkaWilliam WestAFP
Młoda sportsmenka w stroju sportowym i opasce na głowie na tle rozmytego boiska, skoncentrowana i gotowa do rywalizacji.
Coco GauffIZHAR KHANAFP


Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystkoPolsat Sport

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