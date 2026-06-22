16 czerwca ogłoszono pierwsze dzikie karty do tegorocznej rywalizacji na Wimbledonie. Ku radości polskich kibiców i nie tylko, w gronie wyróżnionych osób znalazła się Maja Chwalińska. Nasza reprezentantka nie miała zapewnionej bezpośredniej kwalifikacji, gdyż na listach startowych znalazł się jej ranking sprzed wspaniałego występu w Roland Garros. 24-latka musiała zatem liczyć na hojność ze strony włodarzy londyńskich rozgrywek albo pogodzić się z faktem, że trzeba stanąć do rywalizacji w eliminacjach. Na szczęście wygrała ta pierwsza opcja.

Dzięki temu Chwalińska dostała cenny czas na zoptymalizowanie treningu. Po powrocie z wakacji mogła się skupić na przygotowaniu pod względem motorycznym, by teraz zaliczyć cykl spokojnych zajęć na kortach trawiastych. "Wylot mamy w poniedziałek i będziemy trenować w Londynie na trawie. Ma być możliwość, by korzystać z kortów treningowych w Aorangi Park. I to jest przez nas pożądany scenariusz" - przekazał kilka dni temu Jaroslav Machovsky, czyli trener Mai, w rozmowie z Arturem Gacem z Interii.

Maja Chwalińska w gronie gwiazd. Wimbledon informuje

W weekend nasza reprezentantka przebywała jeszcze u siebie, miała m.in. spotkanie w Bielsku-Białej z obecnym ministrem sportu - Jakubem Rutnickim. Teraz finalistka Roland Garros jest już w stolicy Wielkiej Brytanii. O potwierdzenie tej wiadomości pokusił się nawet oficjalny profil Wimbledonu. Tuż po godz. 16:00 na portalu X (dawniej Twitter) zamieszczono kilka fotografii z podpisem "Poniedziałkowy nastrój". Na jednej z nich widzimy Maję, która udaje się na trening w Aorangi Park, niosąc swoją torbę. Polka znalazła się w doborowym towarzystwie, bowiem na zdjęciach obok znajdują się: Aryna Sabalenka, Emma Raducanu i Coco Gauff. Nasza tenisistkę zamieszczono zatem w gronie zawodniczek należących do największych gwiazd.

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Chwalińska ma już za sobą pierwszy test na kortach trawiastych. W kolejnych dniach nadejdą kolejne. Losowanie głównej drabinki Wimbledonu zaplanowano na piątek. Ceremonia ma się rozpocząć o godz. 11:00 czasu polskiego. Na ten moment Maja jest rozstawiona z "20". Numerek trzy przypadnie broniącej tytułu Idze Świątek. Główne zmagania w ramach londyńskiego Szlema odbędą się w dniach 29 czerwca - 12 lipca. Póki co rozgrywane są eliminacje, w których biorą udział dwie Polki: Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova. Dziś poznały swoje pierwsze rywalki, a jutro stoczą premierowe pojedynki.

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP

Aryna Sabalenka William West AFP

Coco Gauff IZHAR KHAN AFP





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport