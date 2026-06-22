Chwalińska jeszcze nie wyszła na kort, padło ostrzeżenie. WTA z komunikatem

Maja Chwalińska ostatni oficjalny mecz rozegrała 6 czerwca, wtedy to w finale Roland Garros uległa 3:6, 2:6 Mirze Andriejewej. Polka po występie w Paryżu postawiła na odpoczynek i spokojne szlifowanie formy przed inauguracją sezonu na trawie. Ta w przypadku 24-latki nastąpi dopiero podczas Wimbledonu, w którym finalistka ostatniego wielkoszlemowego turnieju wystąpi z dziką kartą.

Decyzja naszej reprezentantki była zrozumiała - miała za sobą bardzo wymagające tygodnie, a rosnące zainteresowanie wokół niej jeszcze tylko potęgowało zmęczenie. W czasie, gdy Chwalińska odpoczywała przed Wimbledonem, jej rywalki ze światowej czołówki postawiły na inny tok przygotowań. Część z nich oglądaliśmy podczas turnieju WTA 500 w Berlinie, inne postawiły na start w Bad Homburg, gdzie zobaczymy m.in. Igę Świątek.

Ciekawie potoczyły się zmagania w stolicy Niemiec, gdzie większość faworytek szybko odpadła z turnieju. Jelena Rybakina, Coco Gauff i Karolina Muchova zostały wyeliminowane na etapie drugiej rundy, Elina Switolina w ćwierćfinale. Nieco dalej zaszła Aryna Sabalenka, ale i ona musiała w końcu pożegnać się z marzeniami o końcowym triumfie, bo w półfinale ograła ją Jessica Pegula. Amerykanka w niedzielnym finale zmierzyła się z Lindą Noskovą.

Jessica Pegula i Linda Noskova błysnęły formą. Jasne stanowisko WTA

Ostatecznie górą była Czeszka, która wygrała 6:4, 4:6, 6:3, a jej starciu z Pegulą przyjrzało się WTA. Organizacja zarządzająca kobiecym tenisem opublikowała obszerny pomeczowy komunikat, w którym przeanalizowano to, co działo się w Berlinie. A tam padło retoryczne pytanie, czy Noskova może zostać "czarnym koniem" nadchodzącego Wimbledonu.

"Noskova odzyskuje formę w idealnym momencie, tuż przed Wimbledonem. Często uważany za najbardziej otwarty turniej Wielkiego Szlema roku, Czeszka - podobnie jak Pegula - powinna znaleźć się w ścisłej czołówce" - prognozuje WTA, co stanowi jasne ostrzeżenie dla Chwalińskiej, broniącej tytułu Świątek i innych zawodniczek z czołówki.

Jak zauważono, Noskova już we wcześniejszych meczach potwierdzała, że jest w kapitalnej formie. "W meczach z Renatą Zarazuą, Diane Parry, Paulą Badosą i Alexandrą Ealą Noskova wygrała każdego seta i zrobiła to w dominującym stylu" - przypomniano.

Wiele uwagi poświęcono też samej Peguli zauważając, że ta w półfinale pokonała przecież pierwszą rakietę świata, Arynę Sabalenkę.

Być może ona, podobnie jak Noskova, powinna zwrócić na siebie większą uwagę jako realna pretendentka do najlepszego w karierze występu w Wimbledonie i potencjalnie pierwszego tytułu Wielkiego Szlema

O tym, czy Noskova i Pegula faktycznie spełnią pokładane w nich nadzieje i podczas Wimbledonu postraszą wysoko notowane rywalki, przekonamy się już niebawem. Wielkoszlemowy Wimbledon rozpoczyna się 29 czerwca, obie zawodniczki będą w nim rozstawione.





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