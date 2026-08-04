Wczoraj minęło pięć tygodni od ostatniego oficjalnego spotkania z udziałem Mai Chwalińskiej (22. WTA). Po kontuzji stawu skokowego, jakiej doznała w pierwszej rundzie Wimbledonu, zawodniczka urodzona w Miechowie musiała zrezygnować ze startów w zmaganiach rangi WTA 250 w Jassach i Hamburgu. Nie miała zatem dodatkowych turniejów, by oswoić się z nową rolą w zawodowym tenisie. Byłoby to dla niej o tyle cenniejsze, gdyż te rozgrywki odbywały się na mączce.

Tymczasem Chwalińska od razu przeszła na korty twarde. Premierowym startem po długiej przerwie okazał się tysięcznik w Toronto. Dla Mai to debiut w głównej drabince imprezy rangi WTA 1000. Ze względu na kilka wycofań, została rozstawiona z "18". 24-latka posiadała oczywiście wolny los w pierwszej rundzie. Do akcji wkroczyła od drugiej fazy. Rywalką Chwalińskiej w batalii o 1/16 finału okazała się 74. rakieta świata - Talia Gibson.

22-letnia Australijka rywalizowała wczoraj o możliwość gry z Mają przeciwko Elisabeccie Cocciaretto. Włoszka skreczowała przy stanie 6:2, 3:2 z perspektywy Talii. Chwalińska i Gibson jeszcze nigdy nie miały okazji ze sobą rywalizować. Zawodniczka z Perth zaprezentowała się ze świetnej strony podczas marcowych zmagań w USA. Dotarła do ćwierćfinału w Indian Wells oraz najlepszej "16" w Miami. Pokazała, że gra na kortach twardych jej służy. Zapowiadało się na ciekawe wyzwanie dla Polki.

WTA Toronto: Maja Chwalińska kontra Talia Gibson w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Gibson. Australijka utrzymała swoje podanie do 30 i po zmianie stron szukała swojej szansy na przełamanie. Chociaż miała piłkę na 2:0, to ostatecznie Chwalińska jako pierwsza zgarnęła breaka w tym spotkaniu. Dokonała tej sztuki w trzecim gemie, nie tracąc ani jednego punktu na returnie. Podczas przerwy kamera pokazała naszą reprezentantkę, jak łapie się za twarz, widząc doping, który gotowali jej kibice na trybunach.

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Finalistka Roland Garros trochę za bardzo się rozluźniła. W trakcie czwartego rozdania mnożyły się podwójne błędy serwisowe i w efekcie Talia szybko zniwelowała stratę. Po piątym gemie to Australijka znalazła się ponownie z przodu. Po chwili nastąpił kolejny zwrot akcji. Chwalińska powróciła na prowadzenie po przełamaniu w trakcie siódmego rozdania. Następnie posiadała wynik 4:3 30-15, ale tak jak wcześniej, nie potwierdziła tego utrzymaniem własnego podania.

W dziesiątym gemie Maja podawała pod presją pozostania w grze o zwycięstwo w premierowej odsłonie. Początkowo było 40-0 dla Polki, zanosiło się na komfortowe wyrównanie na 5:5. Zrobiło się jednak nerwowo, doszło do walki na przewagi. Wtedy nie zobaczyliśmy jeszcze setbola dla Gibson. Okazje na zakończenie partii pojawiły się w trakcie dwunastego rozdania. Chwalińska wyszła ze stanu 0-40, miała piłkę na tie-breaka. Popełniła jednak podwójny błąd serwisowy i doszło do następnego zwrotu akcji. Przy czwartym setbolu Talia popisała się kapitalnym returnem. Finalnie to Australijka triumfowała 7:5 w premierowej odsłonie.

Chwalińska szukała odpowiedzi na starcie drugiej części starcia. Mimo trzech break pointów dla Polki, ostatecznie Gibson utrzymała podanie w premierowym gemie. Reprezentantka Australii łapała coraz większą pewność siebie. Szybko powiększyła swoją przewagę w kolejnych minutach, zrobiło się 3:0 dla Talii. Turniejowej "18" powoli brakowało argumentów. Talia znajdowała odpowiedź na wszystko. W pewnym momencie popisała się nawet efektownym lobem. Finalistka Roland Garros próbowała ryzykować przy serwisie, ale rywalka konsekwentnie punktowała.

Po blisko 90 minutach rywalizacji było już 7:5, 4:0 dla Gibson. Wówczas wkradło się drobne rozluźnienie w poczynaniach 74. rakiety świata. Za trzecim break pointem nasza reprezentantka przerwała serię sześciu wygranych gemów z rzędu przez przeciwniczkę. Na więcej Gibson już nie pozwoliła. Ostatecznie Talia triumfowała 7:5, 6:1. Rywalką Australijki w trzeciej rundzie będzie rozstawiona z "16" Jekaterina Aleksandrowa. Rosjanka pokonała dzisiaj Camilę Osorio bez straty seta. Z kolei nasza tenisistka uda się niebawem do Cincinnati, na kolejny turniej rangi WTA 1000.

Dokładny zapis relacji z meczu Maja Chwalińska - Talia Gibson jest dostępny TUTAJ.

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON East News

Talia Gibson Harry How/Getty Images AFP

Jekaterina Aleksandrowa Marleen Fouchier AFP





Daniel Altmaier - Aleksandar Vukic. Skrót meczu Polsat Sport