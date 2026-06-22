Chwalińska dotarła do Londynu. Sabalenka obok Polki. Wimbledon wszystko udokumentował
Sześć dni temu włodarze Wimbledonu opublikowali informację, że Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do głównej drabinki wielkoszlemowych zmagań na trawie. Nasza reprezentantka wróciła już wtedy z wakacji i od razu wzięła się do pracy. W weekend przebywała jeszcze u siebie, ale dziś mamy potwierdzenie, że finalistka Roland Garros dotarła do Londynu. 24-latka ma za sobą pierwszy test na kortach w Aorangi Park. Polka szybko znalazła się na radarze organizatorów, m.in. obok Aryny Sabalenki. Oto szczegóły.
16 czerwca ogłoszono pierwsze dzikie karty do tegorocznej rywalizacji na Wimbledonie. Ku radości polskich kibiców i nie tylko, w gronie wyróżnionych osób znalazła się Maja Chwalińska. Nasza reprezentantka nie miała zapewnionej bezpośredniej kwalifikacji, gdyż na listach startowych znalazł się jej ranking sprzed wspaniałego występu w Roland Garros. 24-latka musiała zatem liczyć na hojność ze strony włodarzy londyńskich rozgrywek albo pogodzić się z faktem, że trzeba stanąć do rywalizacji w eliminacjach. Na szczęście wygrała ta pierwsza opcja.
Dzięki temu Chwalińska dostała cenny czas na zoptymalizowanie treningu. Po powrocie z wakacji mogła się skupić na przygotowaniu pod względem motorycznym, by teraz zaliczyć cykl spokojnych zajęć na kortach trawiastych. "Wylot mamy w poniedziałek i będziemy trenować w Londynie na trawie. Ma być możliwość, by korzystać z kortów treningowych w Aorangi Park. I to jest przez nas pożądany scenariusz" - przekazał kilka dni temu Jaroslav Machovsky, czyli trener Mai, w rozmowie z Arturem Gacem z Interii.
Maja Chwalińska w gronie gwiazd. Wimbledon informuje
W weekend nasza reprezentantka przebywała jeszcze u siebie, miała m.in. spotkanie w Bielsku-Białej z obecnym ministrem sportu - Jakubem Rutnickim. Teraz finalistka Roland Garros jest już w stolicy Wielkiej Brytanii. O potwierdzenie tej wiadomości pokusił się nawet oficjalny profil Wimbledonu. Tuż po godz. 16:00 na portalu X (dawniej Twitter) zamieszczono kilka fotografii z podpisem "Poniedziałkowy nastrój". Na jednej z nich widzimy Maję, która udaje się na trening w Aorangi Park, niosąc swoją torbę. Polka znalazła się w doborowym towarzystwie, bowiem na zdjęciach obok znajdują się: Aryna Sabalenka, Emma Raducanu i Coco Gauff. Nasza tenisistkę zamieszczono zatem w gronie zawodniczek należących do największych gwiazd.
Chwalińska ma już za sobą pierwszy test na kortach trawiastych. W kolejnych dniach nadejdą kolejne. Losowanie głównej drabinki Wimbledonu zaplanowano na piątek. Ceremonia ma się rozpocząć o godz. 11:00 czasu polskiego. Na ten moment Maja jest rozstawiona z "20". Numerek trzy przypadnie broniącej tytułu Idze Świątek. Główne zmagania w ramach londyńskiego Szlema odbędą się w dniach 29 czerwca - 12 lipca. Póki co rozgrywane są eliminacje, w których biorą udział dwie Polki: Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova. Dziś poznały swoje pierwsze rywalki, a jutro stoczą premierowe pojedynki.