Chwalińska czeka na Wimbledon. Ogłaszają zmianę. Zrobiło się gorąco

Maja Chwalińska dzięki swojemu fantastycznemu występowi w Roland Garros zyskała naprawdę wiele. Po pierwsze Polka pierwszy raz w swojej karierze zagrała w finale Wielkiego Szlema. Ten wynik sprawił, że jej sytuacja w rankingu WTA uległa wręcz sensacyjnej poprawie.

W rankingu już po turnieju Chwalińska awansowała o blisko sto pozycji. Z drugiej setki przesunęła się do czołowej trzydziestki, dokładnie na 21. miejsce. To sprawiło, że w Wimbledonie będzie rozstawiona, bo dostała od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego. Przed przylotem do Londynu Polka grać nigdzie nie będzie.

Bouzkova mistrzynią w Nottingham. Goni Chwalińską

Jej rywalki mają jednak sporo okazji na poprawienie swojej sytuacji w rankingu WTA. W finale imprezy WTA 250 w Nottingham mierzyły się ze sobą Czeszka - Marie Bouzkova oraz Amerykanka - Emma Navarro. Obie przed startem imprezy plasowały się kilka miejsc za Chwalińską.

Jeszcze przed rozpoczęciem ich walki o tytuł jasne było, że wygrana zbliży się do Mai na dystans nieco ponad 100 rankingowych punktów. Lepiej finał rozpoczęła Czeszka. 27. w rankingu WTA zawodniczka wygrała pierwszą, bardzo wyrównaną partię po rozgrywce tie-breakowej do pięciu.

Drugi set od początku do końca znajdował się pod kontrolą Amerykanki. Navarro wygrała tę partię 6:4, doprowadzając do ostatniego - decydującego seta. W tym przewagę szybko zyskała Bouzkova, przełamując swoją przeciwniczkę. Tej zaliczki już nie oddała. Wygrała 6:2 i zdobyła tytuł. To oznacza, że z 27. miejsca w rankingu awansuje na 22. pozycję. Jej strata do Chwalińskiej wyniesie teraz ledwie 147 punktów.

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzebowski East News





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