Chwalińska czeka na kluczową decyzję, a tu nagły komunikat. Wimbledon ogłasza

Iga Świątek ubiegłoroczną edycję Wimbledonu będzie wspominać przez wiele lat. Polka pierwszy raz w swojej karierze wygrała turniej rangi Wielkiego Szlema na nawierzchni trawiastej. Tym samym Iga skompletowała triumfy w szlemach na wszystkich trzech możliwych nawierzchniach.

Wówczas w puli nagród całego turnieju było 53,5 miliona funtów. Świątek ostatecznie zgarnęła nieco ponad pięć procent całości. Za triumf w londyńskim szlemie organizatorzy wypłacili bowiem Idze kwotę dokładnie trzech milionów funtów brutto. Wówczas przekładało się to na niespełna 15 milionów złotych.

Komunikat Wimbledonu. Pula nagród zwiększona o 20%

W tym sezonie Iga będzie walczyć o obronę tytułu, a także kolejną premię finansową. Świątek bez wątpienia liczy na to, że w drabince głównej zagra jej przyjaciółka - Maja Chwalińska. Finalistka Roland Garros wciąż nie zna jednak swojego losu. Decyzja ws. przyznania jej dzikiej karty ma zapaść w następnym tygodniu.

Pewne jest jednak, że jeśli zagra, to w puli nagród będą jeszcze większe pieniądze. Wimbledon oficjalnie ogłosił wzrost wypłat. Całkowita pula nagród zwiększy się aż o 20 procent. W turnieju zaczynającym się za kilka tygodni na szali łącznie będzie leżeć ponad 64 miliony funtów.

Dokładnie mowa o kwocie 64,2 miliona funtów, co przekłada się na niespełna 317 milionów złotych. Wzrost nagrody dla triumfatorki naturalnie jest znaczący. Za wygranie Wimbledonu organizatorzy przewidują bowiem wypłatę w wysokości 3,6 miliona funtów, a więc blisko 18 milionów złotych brutto. Można przypuszczać, że jest to reakcja na protest czołowych zawodników i zawodniczek podczas Roland Garros.

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Wimbledon AFP





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