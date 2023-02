"Romans" z tenisem, chociaż akurat w przypadku Pique może być to dosyć niefortunny dobór słów, zaczął się w 2018 roku, kiedy Hiszpan jako szef grupy Kosmos podpisał kontrakt z ITF(Międzynarodową Federacją Tenisa), zapowiadając ogromne inwestycje w tenisowe rozgrywki na przestrzeni najbliższych 25 lat. Rozpoczął od przejęcia praw do Pucharu Davisa i zmienienia formatu rozgrywek, co nie spodobało się większości tenisowej społeczności. Ostatecznie w styczniu obecnego roku obie strony zakończyły współpracę, a prawa do turnieju wróciły do ITF.