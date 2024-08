Chińska klęska w tenisowym finale igrzysk, dwa punkty od tytułu. Stracona szansa na złoto

Rywalizacja w grze mieszanej miała przynieść wyjątkowe emocje z perspektywy polskich kibiców podczas tegorocznych igrzysk. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Hubert Hurkacz musiał wycofać się z olimpijskich zmagań ze względu na kontuzję odniesioną podczas meczu drugiej rundy Wimbledonu. Nie było też możliwości, by zastąpił go Jan Zieliński. Przepisy niosły ze sobą bezlitosny werdykt - nasz utytułowany deblista potrzebował występu w deblu, by móc zagrać w mikście. Z racji nieobecności wrocławianina nie było takiej możliwości i ostatecznie Polska nie wystawała swojego zespołu w grze mieszanej.

Reklama