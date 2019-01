Chinka Na Li pierwszą reprezentantką Azji w tenisowej Galerii Sław

Dwukrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych Chinka Na Li dołączy w lipcu do tenisowej Galerii Sław i zostanie pierwszą reprezentantką Azji w tym gronie. Poza nią wyróżniono także Francuzkę Mary Pierce i Rosjanina Jewgienija Kafielnikowa.

Listę osób, które dołączą w tym roku do Galerii Sław podano przy okazji trwającego obecnie w Melbourne turnieju Australian Open. Uroczystość będzie zaś miała miejsce 20 lipca w Newport.

Li ma na koncie zwycięstwo we French Open 2011 i Australian Open 2014. Triumf w Paryżu sprawił, że została pierwszą osobą z Azji, która triumfowała w singlu w Wielkim Szlemie. Osiem miesięcy po sukcesie w Melbourne zaś 32-letnia wówczas Chinka zakończyła karierę ze względu na przedłużające się kłopoty z kolanem.

Pierce to triumfatorka Australian Open 1995 i French Open 2000. Kafielnikow zaś to ostatni mężczyzna, który podczas jednego turnieju wielkoszlemowego zwyciężył w singlu i deblu. Rosjanin dokonał tego podczas French Open 1996. Poza tym w grze pojedynczej ma na koncie wygraną w Australian Open z 1999 roku oraz złoty medal olimpijski z Sydney.

Po raz pierwszy udział w wyborze mieli kibice. Od sierpnia do października mogli wybrać swoich faworytów spośród przedstawionych wówczas kandydatów. Wymierną korzyść z głosów fanów uzyskały jednak tylko trzy najpopularniejsze wśród nich osoby. Ta, która zajęła wśród nich pierwsze miejsce, otrzymała dodatkowe trzy procent, druga dwa, a trzecia jeden. Poparcie fanów stanowiło uzupełnienie głosów członków Hall of Fame, dziennikarzy i historyków tenisa. Zawodnicy, by dołączyć do Galerii Sław, musieli uzyskać 75 procent poparcia. (PAP)

