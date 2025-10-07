Chińczycy wiwatują, Świątek nie dostanie rewanżu. Ostatnia pogromczyni Polki za burtą
Niebywałe rzeczy działy się podczas trzeciego meczu na korcie centralnym w Wuhanie - wspomagana dopingiem przez kibiców Shuai Zhang rywalizowała z Emmą Navarro, która niespełna tydzień pokonała w Pekinie naszą Igę Świątek. Chinka prowadziła 6:2 i 2:1 z przełamaniem, kibice świętowali. A później Amerykanka wygrała osiem gemów z rzędu, uciszyła halę. Prowadziła 3:0 w trzecim secie, gdy doszło do całkowitego zwrotu akcji. I chyba nawet Chińczycy nie wierzyli w coś takiego.
Zaledwie sześć dni temu w Pekinie Emma Navarro grała koncertowo - pokonała światową dwójkę Igę Świątek, w ostatnim secie rozbiła Polkę 6:0. Dokonała tego jako trzecia w tym roku, a właściwie nawet - jako trzecia w ostatnich czterech latach, co jest dużą sztuką. Grała konsekwentnie, cierpliwie, była znakomicie przygotowana taktycznie.
Jej przygoda z turniejem w stolicy Chin zakończyła na kolejnej rundzie - wygrała pierwszego seta w boju o półfinał z Jessicą Pegulą, ale wyraźnie poległa w dwóch kolejnych.
W Wuhanie miała prawo liczyć na powtórkę, dość dobrze losowała. Owszem, szybko na jej drodze znajdowała się Coco Gauff, ale rodaczka od dłuższego czasu nie imponuje formą, dopiero jej szuka. I chyba nikt nie spodziewał się, że nagłe załamanie nastąpi w starciu z chińską weteranką Shuai Zhang. I to jeszcze w takim stylu - po kapitalnym okresie spotkania, wygranych ośmiu gemach z rzędu i 32 z 37 kolejnych akcji.
A jednak taka historia miała miejsce. Navarro pożegnała się z Wuhanem.
