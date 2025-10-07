Partner merytoryczny: Eleven Sports

Chińczycy wiwatują, Świątek nie dostanie rewanżu. Ostatnia pogromczyni Polki za burtą

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Niebywałe rzeczy działy się podczas trzeciego meczu na korcie centralnym w Wuhanie - wspomagana dopingiem przez kibiców Shuai Zhang rywalizowała z Emmą Navarro, która niespełna tydzień pokonała w Pekinie naszą Igę Świątek. Chinka prowadziła 6:2 i 2:1 z przełamaniem, kibice świętowali. A później Amerykanka wygrała osiem gemów z rzędu, uciszyła halę. Prowadziła 3:0 w trzecim secie, gdy doszło do całkowitego zwrotu akcji. I chyba nawet Chińczycy nie wierzyli w coś takiego.

Emma Navarro pokonała Igę Świątek w meczu o ćwierćfinał w Pekinie. Z Wuhanem pożegnała się już w pierwszej runzie
Emma Navarro pokonała Igę Świątek w meczu o ćwierćfinał w Pekinie. Z Wuhanem pożegnała się już w pierwszej runzieVCGGetty Images

Zaledwie sześć dni temu w Pekinie Emma Navarro grała koncertowo - pokonała światową dwójkę Igę Świątek, w ostatnim secie rozbiła Polkę 6:0. Dokonała tego jako trzecia w tym roku, a właściwie nawet - jako trzecia w ostatnich czterech latach, co jest dużą sztuką. Grała konsekwentnie, cierpliwie, była znakomicie przygotowana taktycznie.

Jej przygoda z turniejem w stolicy Chin zakończyła na kolejnej rundzie - wygrała pierwszego seta w boju o półfinał z Jessicą Pegulą, ale wyraźnie poległa w dwóch kolejnych.

W Wuhanie miała prawo liczyć na powtórkę, dość dobrze losowała. Owszem, szybko na jej drodze znajdowała się Coco Gauff, ale rodaczka od dłuższego czasu nie imponuje formą, dopiero jej szuka. I chyba nikt nie spodziewał się, że nagłe załamanie nastąpi w starciu z chińską weteranką Shuai Zhang. I to jeszcze w takim stylu - po kapitalnym okresie spotkania, wygranych ośmiu gemach z rzędu i 32 z 37 kolejnych akcji.

A jednak taka historia miała miejsce. Navarro pożegnała się z Wuhanem.

Więcej o meczu - wkrótce.

Wuhan (K)
1/32 finału
07.10.2025
09:20
Zakończony
Wszystko o meczu

Zobacz również:

Iga Świątek i Wojciech Fibak
Iga Świątek

Fibak nagle wspomniał o mamie Igi Świątek. Wątpliwości zostały rozwiane

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Kobieta w białym stroju sportowym intensywnie skupiona na odbiciu nadlatującej piłki tenisowej rakietą, w tle widownia na trybunach.
Emma NavarroPedro PARDOAFP
Jasmine Paolini vs. Emma Navarro. SKRÓT. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja