Chińczycy wiwatują, Świątek nie dostanie rewanżu. Ostatnia pogromczyni Polki za burtą

Zaledwie sześć dni temu w Pekinie Emma Navarro grała koncertowo - pokonała światową dwójkę Igę Świątek, w ostatnim secie rozbiła Polkę 6:0. Dokonała tego jako trzecia w tym roku, a właściwie nawet - jako trzecia w ostatnich czterech latach, co jest dużą sztuką. Grała konsekwentnie, cierpliwie, była znakomicie przygotowana taktycznie.

Jej przygoda z turniejem w stolicy Chin zakończyła na kolejnej rundzie - wygrała pierwszego seta w boju o półfinał z Jessicą Pegulą, ale wyraźnie poległa w dwóch kolejnych.

W Wuhanie miała prawo liczyć na powtórkę, dość dobrze losowała. Owszem, szybko na jej drodze znajdowała się Coco Gauff, ale rodaczka od dłuższego czasu nie imponuje formą, dopiero jej szuka. I chyba nikt nie spodziewał się, że nagłe załamanie nastąpi w starciu z chińską weteranką Shuai Zhang. I to jeszcze w takim stylu - po kapitalnym okresie spotkania, wygranych ośmiu gemach z rzędu i 32 z 37 kolejnych akcji.

A jednak taka historia miała miejsce. Navarro pożegnała się z Wuhanem.

