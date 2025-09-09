Chce wyrzucić Sabalenkę z WTA. Niewiarygodne. "Nie powinno jej tam być"

- To jest istne szaleństwo. Wszystkie te poprzednie finały były warte dzisiejszego dnia. Brak mi słów. Gratulacje Amanda, wiem, jak taka porażka boli. Zaufaj mi, a na pewno wygrasz tytuł i to będzie tego warte. To, co zrobiłaś po powrocie do touru, jest niesamowite. Kocham kibiców w Nowym Jorku. Mam wrażenie, że zbudowaliśmy relację. Zawsze jesteście dla mnie wsparciem - mówiła Aryna Sabalenka zaraz po finale US Open.

W meczu o tytuł na nowojorskim korcie Białorusinka pokonała 6:3, 7:6 (7:3) Amandę Anisimovą, która była reprezentantką gospodarzy. Tym samym 27-latka obroniła tytuł wywalczony przed rokiem oraz zgarnęła pierwszy wielkoszlemowy puchar w ostatnim wielkoszlemowym turnieju tej kampanii. Ta sztuka nie udawała jej się w Paryżu i Melbourne.

Sabalenka pod ostrzałem. Polak domaga się reakcji WTA

Żadnemu ekspertowi i kibicowi tenisa nie trzeba tłumaczyć, że obecnie Aryna Sabalenka jest jedną z najlepszych, a może i najlepszą zawodniczką świata. Jej forma stała się stabilna, czego owocami są kolejne zwycięstwa w różnych zawodach. Te nie byłyby możliwe, gdyby WTA rygorystycznej podeszło do reprezentantów Rosji i Białorusi.

Przypomnijmy, tuż po wybuchu wojny na Ukrainie (24 lutego 2022) sportowcy pochodzący z państw agresorów zostali wykluczeni z rozgrywek w wielu dyscyplinach na czele z piłką nożną. Inaczej postąpiły władze światowego tenisa. W tourach ATP i WTA zakazu dla Rosjan i Białorusinów nie było i nie ma.

Tym stanem rzeczy do tej pory oburzony jest Tomasz Wolfke. Doświadczony komentator tenisa w ostatnim programie "Przeglądu Sportowego Onet" powiedział wprost, że Sabalenka oraz inni zawodnicy z Rosji i Białorusi powinni być wykluczeni z rozgrywek.

- Aryna jest ewidentnie numerem jeden. Musimy się z tym pogodzić. Choć to nie jest bohaterka mojego romansu i ja to też zawsze podkreślam. I po raz kolejny to publicznie powiem: jej po prostu nie powinno być w rozgrywkach, dopóki trwa wojna na Ukrainie. Zarówno Rosjan, jak i Białorusinów nie powinno być w tej rywalizacji - powiedział na antenie, po czym przyznał, że pod czysto sportowym względem 27-latce należy się szacunek.

- No ale są. W wielu sportach ich nie ma, ale nie w tenisie. Wiem, dlaczego tak jest, ale nie godzę się z tym i będę zawsze przeciwko temu protestował. Jednak skoro Białorusini i Rosjanie grają, to należy oddać jej klasę sportową. Rozwija się. I jest zupełnie inną osobowością niż Iga Świątek, choć styl tenisa mają dość podobny, nawet kiedy u Arynie oparty bardziej na sile niż sprawności - podsumował.

Aryna Sabalenka rywalizowała z Jessicą Pegulą o awans do finału US Open KENA BETANCUR / AFP AFP

Tak Aryna Sabalenka zareagowała na zwycięstwo w finale US Open ELSA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Aryna Sabalenka wygrała US Open 2025 TIMOTHY A.CLARY AFP