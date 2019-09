Challenger ATP w Szczecinie. Albert Ramos najwyżej rozstawiony

Hiszpan Albert Ramos zagra z numerem pierwszym w rozpoczynającym się w poniedziałek challengerze Pekao Szczecin Open (korty ziemne, pula nagród 137 560 euro + hospitality). W drabince turniejowej jest czterech tenisistów z pierwszej setki rankingu ATP.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rafael Nadal wygrał finał US Open. To 19. tytuł wielkoszlemowy Hiszpana. Wideo © 2019 Associated Press

Ramos zajmuje 51. lokatę, ale już w poniedziałek będzie notowany w Top-50 - na pozycji 49. To efekt dobrych wyników uzyskanych latem.

Reklama

W lipcu najpierw był w półfinale w szwedzkim Bastad, tydzień później wygrał w szwajcarskim Gstaad, pokonując m.in. rodaków: Fernando Verdasco, Roberto Carballesa Baenę i Pablo Andujara, a w finale Niemca Cedrica-Marcela Stebe. Serię zwycięskich meczów zakończył dopiero na finale w Kitzbuehel, gdzie uległ w decydującym meczu Austriakowi Dominicowi Thiemowi, plasującemu się na czwartym miejscu listy ATP.

Do Szczecina przyjeżdża wprost z Genui, gdzie w challengerze o tej samej randze, co Pekao Szczecin Open, dotarł do półfinału, w którym przegrał ze swoim rodakiem Alejandro Davidovichem-Fokiną (ubiegłorocznym finalistą ze Szczecina).

Rozstawieni zawodnicy zaczną rywalizację od drugiej rundy, a ich mecze odbędą się najwcześniej we wtorek. Rywalem Ramosa-Vinolasa będzie zwycięzca pojedynku Johannes Haerties (Niemcy) - Mathieu Perchicot (Francja).

Z numerem drugim w 27. edycji szczecińskiej imprezy zagra półfinalista ubiegłorocznego Rolanda Garrosa, Włoch Marco Cecchinato (66. ATP), z trójką doświadczony Niemiec Phillipp Kohlschreiber (71. ATP), a z czwórką kolejny Hiszpan Roberto Carballes Baena (76. ATP).

Tytułu w najstarszym polskim turnieju zawodowym bronić będzie Argentyńczyk Guido Andreozzi (105. ATP). Zagra jako rozstawiony z numerem 5. Ponadto w turniejowej drabince znalazł się także zwycięzca edycji 2015, Włoch Alessandro Giannessi (140. ATP).

W turnieju głównym zaprezentuje się sześciu Polaków. Czterech otrzymało "dzikie karty" od organizatorów: Daniel Michalski, Karol Drzewiecki, Filip Kolasiński i mistrz kraju Paweł Ciaś. Dwóch kolejnych awansuje z eliminacji. Te - zgodnie z obowiązującymi od tego roku przepisami - rozgrywane są w okrojonej formule. To dwa mecze, których zwycięzcy dostają się bezpośrednio do turnieju głównego.

Michalski zagra z Jewgienim Tiurniewem (Rosja, 386. ATP), Drzewiecki z Iwanem Gakowem (Rosja, 349. ATP), Kolasiński z Louisem Wesselsem (Niemcy, 366. ATP), a Ciaś z Niemcem polskiego pochodzenia Peterem Torebko (316. ATP).

Pekao Szczecin Open, jako challenger którego zwycięzca zdobędzie 125 pkt w rankingu ATP oraz 18 290 euro premii, będzie w bieżącym tygodniu (9-15 września) imprezą o najwyższej randze rozgrywanej przez zawodowych tenisistów. Z uwagi na Puchar Davis nie odbywają się w tym terminie turnieje ATP World Tour. Z tego też względu do Szczecina nie przyjadą w tym roku najlepsi reprezentanci Polski, którzy pod koniec tygodnia startują w rozgrywkach grupy III Davis Cup w Atenach.

Dotychczas nigdy jeszcze turnieju w Szczecinie dwukrotnie nie wygrał ten sam zawodnik. Nigdy zwycięzcą nie był Hiszpan (stąd opinia o "hiszpańskiej klątwie") oraz Polak.