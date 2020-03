Wracający po długiej kontuzji do gry Jerzy Janowicz zagrał w pierwszym od 2017 roku finale turnieju rangi challenger. 29-letni tenisista z Łodzi przegrał z Łotyszem Ernestsem Gulbisem 3:6, 4:6.

Mecz trwał godzinę i 10 minut. Stał momentami na wysokim poziomie. Nie brakowało spięć między Janowiczem i sędzią. Polak wraca do wysokiej sportowej formy, ale też do znanej dobrze na światowych kortach postawy krnąbrnego tenisisty stawiającego na swoim.

Do rozstrzygnięcia każdego z setów wystarczyło Łotyszowi po jednym przełamaniu serwisu Polaka. Bardziej bolesna była strata podania w drugim secie, kiedy Janowicz nie wykorzystał okazji do zakończenia punktu i dał się minąć rywalowi. Łodzianin walczył jednak do końca. W ostatnim gemie miał break-pointa, a dwa punkty zdobył w widowiskowym stylu. Publiczność na korcie centralnym hali w Pau akcje Janowicza nagrodziła gromkimi oklaskami.

To był dobry turniej Polaka. Pokonał takich zawodników: Zdenka Kolara, Maxime'a Janviera, Lorenzo Giustino, Hugo Greniera i rozstawionego z 1 Jirzego Vesely'ego. Ostatni raz w finale challengera (druga kategoria turniejów ATP) wystąpił w październiku 2017 roku. Wtedy pokonał Niemca Maximiliana Marterera. Kontuzja, operacja rehabilitacja spowodowały półtoraroczną przerwę w treningach. Do gry Janowicz wrócił w styczniu tego roku. Zagrał do tej pory w trzech turniejach. W dwóch poprzednich wygrał po jednym meczu, teraz dotarł do finału.

Dzięki udanemu występowi w Pau Janowicz awansuje na 461 miejsce w rankingu ATP. Z tzw. zamrożonym rankingiem będzie jeszcze grał kilka miesięcy. W najbliższym tygodniu półfinalista Wimbledonu z 2013 roku zagra w reprezentacji Polski, która w Kaliszu zmierzy się w Pucharze Davisa z Hongkongiem.

Finał ATP Challenger Terega Open w Pau (pula nagród 100 tys. dol.):

Jerzy Janowicz (Polska) - Ernests Gulbis (Łotwa) 3:6, 4:6.

Olgierd Kwiatkowski