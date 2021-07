​Challenger ATP przeniesiony z Sopotu do Warszawy

Pierwsza edycja tej imprezy, która znana była pod nazwą Sopot Open odbyła się w 2018 roku...w Gdyni. Zmiana gospodarza, do której doszło na niewiele ponad miesiąc przed rozpoczęciem rywalizacji, była spowodowana - jak podano - skomplikowaną sytuacją kortów STK Sopot. Rok później zawodnicy zaprezentowali się już we właściwym mieście, a w poprzednim sezonie zmagania zostały odwołane z powodu pandemii COVID-19. Teraz został on przeniesiony do stolicy.

"Bardzo się cieszę, że zorganizujemy ten turniej. Wielu organizatorom nie udało się niestety przetrwać pandemii, a nasi sponsorzy docenili jakość naszej pracy i przedłużyli współpracę. Młodzi polscy zawodnicy ponownie dostaną szansę na zdobycie punktów do rankingu ATP i przede wszystkim uzyskanie bezcennego doświadczenia. Mamy wsparcie partnera Miasta Stołecznego Warszawa, co pozwoli nam na rozwój turnieju. Rozpoczęliśmy również strategiczną i długoletnią współpracę z tenisową marką Legii Warszawa. Plan się nie zmienił - pracujemy nad tym, by z roku na rok turniej rósł w siłę i w przyszłości należał do głównego cyklu ATP Tour. Ponownie skupimy się także m.in. na promocji ekologii i współpracy z utalentowanymi tenisistami w ramach Akademii Młodych Talentów" - wyliczał cytowany w komunikacie Fyrstenberg.

Turnieje ATP, sponsorowane głównie przez firmę Prokom, odbywały się na kortach SKT do 2007 roku. To w Sopocie w 2004 roku swój pierwszy triumf, w wieku 18 lat, odniósł Rafael Nadal. Trzy lata temu słynny były polski deblista reaktywował tenisowe zmagania w tym mieście, choć na razie mniej prestiżowe niż te odbywające się kilkanaście lat temu. Challengery to drugie pod względem rangi międzynarodowe imprezy tenisowe.

Pula nagród tegorocznej edycji wyniesie 44 820 euro+hospitality.

Jak zaznaczono w komunikacie, data tegorocznej edycji związana jest z tym, że na przełomie lipca i sierpnia odbędą się igrzyska w Tokio.

"Na jej wybór wpłynęła również pandemia. Już dziś wiadomo, że jest terminem jednorazowym, w przyszłych latach turniej odbędzie się w innym terminie" - podano.

W tym roku odbędzie się zaś pierwsza edycja imprezy WTA w Gdyni, która rozpocznie się 19 lipca.

