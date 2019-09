Paweł Ciaś awansował do trzeciej rundy tenisowego challengera Szczecin Open. Polak pokonał znacznie wyżej notowanego Włocha Alessandra Giannessiego 6:2, 6:0. W następnym spotkaniu zmierzy się ze Słowakiem Jozefem Kovalikiem.

Z rywalizacji odpadł Kacper Żuk po porażce z innym zawodnikiem z Włoch - Gianlucą Magerem 6:7, 4:6.

Faworytem spotkania Ciasia i Gianniessiego był ten drugi. Włoch, zwycięzca szczecińskiego challengera sprzed trzech lat, w tegorocznej edycji został rozstawiony z "dziewiątką". Wszyscy spodziewali się, że Ciasia czeka dziś arcytrudne zadanie, a tymczasem aktualny mistrz Polski poradził sobie z nim śpiewająco. Nasz reprezentant nie dał utytułowanemu rywalowi żadnych szans i w całym pojedynku pozwolił sobie na stratę zaledwie dwóch gemów, a mecz trwał jedynie 55 minut.

Środowa konfrontacja była wyrównana przez kilka początkowych gemów. Obaj zawodnicy mieli szanse na przełamanie, ale wypracowane okazje wykorzystywał tylko Ciaś. Polak zaciekle walczył o każdy punkt, nie odpuszczał ani na moment i krok po kroku budował przewagę. Od stanu 3:2 w inauguracyjnej partii na korcie rządził już tylko nasz reprezentant. Mistrz kraju wygrał dziewięć gemów z rzędu i w świetnym stylu zapewnił sobie awans do III rundy szczecińskiego challengera, imprezy zaliczanej do cyklu Lotos PZT Polish Tour. Mecz zakończył się efektownym asem serwisowym w wykonaniu naszego zawodnika.

- Początek był dość wyrównany, pojawiło się też trochę stresu z mojej strony. Im dalej w mecz, tym rozgrzanie organizmu i koncentracja były większe. Cały czas odsuwałem rywala od kortu i nie pozwoliłem mu na prowadzenie gry. W pewnym momencie widziałem już, że przeciwnik jest delikatnie zrezygnowany. Próbował, ale nie na 200 procent. Nie interesowało mnie jednak jego zachowanie i w całości skupiałem się na sobie - mówił na pomeczowej konferencji prasowej Ciaś.

Wczesnym popołudniem z bardzo dobrej strony pokazał się także Kacper Żuk. Młody tenisista z Warszawy przez dwa sety walczył jak równy z równym ze sklasyfikowanym na 142. miejscu rankingu ATP Włochem Gianlucą Magerem. Nasz reprezentant miał w tym spotkaniu swoje szanse, ale ostatecznie górą okazał się doświadczony tenisista z Italii, który triumfował 7:6(6), 6:4.

- Przegrałem ten mecz na własne życzenie. W ważnych momentach próbowałem zbyt szybko kończyć akcje, nie chciałem doprowadzać do dłuższych wymian, popełniałem proste błędy. Na co dzień nie mam okazji do gry z rywalami z takim rankingiem, więc brakuje mi ogrania. Jako młodszy i niedoświadczony, chciałem rozdawać karty za szybko i przeciwnik to wykorzystał - analizował swój występ Żuk.